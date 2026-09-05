Varga Barnabás bombaformában, ő vezette győzelemre az AEK Athént
Az elsőosztályú görög labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában az AEK Athén együttese az Arisz Szaloniki ellen lépett pályára. A meccsen Varga Barnabás és Vitális Milán is kezdőként lépett pályára. Varga Barnabás bombaformában focizott, két gólt rúgott, így tevékeny részese volt az AEK 5-0-s győzelmének.
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