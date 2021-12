Lehet, hogy már sosem lesz a régi Csollány Szilveszter?

KAhogy arról a VG is beszámolt korábban, koronavírus-fertőzés miatt lélegeztetőgépre került Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász. A népszerű olimpikont jelenleg is az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Covid-osztályán kezelik. Állapota súlyos, és továbbra is lélegeztetőgépen tartják – írja a vg.hu.

A napokban merült fel, hogy műtüdőeljárással menthetik meg Csollány Szilveszter életét, ugyanazzal a módszerrel, amellyel Nagy Gergelyné Hajnalka tatai nővért is sikerült megmentenie az az orvosoknak. Az ápolónő, aki 105 napot töltött intenzíven, és 42 napot volt lélegeztetőgépen, a kemma.hu oldalon keresztül üzent az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornásznak és családjának.