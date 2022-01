Több mint 150 millió dollárra mérték Prince hagyatékát

A hatéves jogi csatározás után jövő hónapban indulhat a zenész vagyonának szétosztása.

Az Internal Revenue Service (IRS), valamint a hagyatékot kezelő Comerica Bank and Trust által megállapított összeget az örökösök is elfogadták a The Minneapolis Star Tribune írása szerint.

A végső érték mellett eltörpül a Comerica korábbi 82,3 milliós becslése. Az IRS 2020-ban 163,2 millió dolláros értéket állapított meg.

Prince végrendelet nélkül halt meg 2016-ban fentanil-túladagolásban. Azóta dollár-tízmilliókat fizettek ki ügyvédeknek és tanácsadóknak a hagyaték kezeléséért és az örökösök közötti elosztás megtervezéséért.

Időközben a világsztár két testvére, Alfred Jackson és John R. Nelson is elhunyt. Másik két testvére nyolcvanas éveiben jár.

Végül a hagyatékot majdnem egyenlően osztják el a Primary Wave New York-i zenei cég és a zenészlegenda hat örököse közül a három legidősebb között.