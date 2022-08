Budapesten forgatják a Dűne második részét is, így aztán a fővárosban tartózkodik jelenleg Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård és Zendaya is – olvasható az Origo cikkében. Utóbbihoz most egy felvétel tanúsága szerint csatlakozott párja, Tom Holland is, aki Pókembert alakítja a nagysikerű Marvel-filmekben.