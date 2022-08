Hetven éve született a Dirty Dancing és a Ghost sztárja, Patrick Swayze

Színpadi sikereire a film fővárosa is felfigyelt, Hollywoodot a görkorcsolya-tehetségével nyűgözte le a Skatetown, USA című első filmjével. Repertoárját televíziós filmek is gazdagították, a M*A*S*H című sorozatban egy leukémiás beteget alakított. A Francis Ford Coppola által 1983-ban rendezett Kívülállókban mások mellett Tom Cruise és Matt Dillon oldalán mutatta meg színészi tehetségének drámai oldalát.

A nagy filmcsillagok közé a romantikus-zenés Dirty Dancing sikere repítette Swayze-t 1987-ben. Ebben Johnny Castelt, a jóképű tánctanárt alakította, teljesítményéért megkapta első Golden Globe-jelölését. A mindössze ötmillió dollárból készült Dirty Dancing bevétele már a tizedik napon túllépte a tízmillió dollárt, végül 1987 legjövedelmezőbb filmje lett 170 millió dolláros nyereséggel. Swayze a filmben elénekelte a She’s Like the Wind című részben saját szerzeményét, amely azonnal az amerikai slágerlisták élére ugrott.

Karrierjének legnagyobb sikere az 1990-ben készült Ghost volt, amelyben Demi Moore és Whoopi Goldberg oldalán játszotta el a tragikus véletlen folytán elhunyt Samet. A filmért újra Golden Globe-ra jelölték, a People magazin az ötven legszexisebb férfi közé választotta. Következő filmjei közül kiemelkedik az 1991-es Holtpont című akcióthriller, majd az 1995-ben bemutatott Wong Foo, kösz mindent!, ez utóbbiban transzvesztitát alakított, és harmadszor is Golden Globe-ra jelölték.

1998-ban komolyan megsérült az Üzenetek a gyilkostól forgatásán, leesett egy lóról és fának csapódott. Csak nagyon lassan épült fel, sérülései további karrierjére is kihatottak. A következő években Melanie Griffith társaságában játszott a Mindörökké Lulu című filmben, főszerepet kapott a Négyen résen című alkotásban Billy Bob Thornton és Charlize Theron oldalán, egy cameót (kis szerepet, amelyben önmagát alakítja) is elvállalt a Dirty Dancing folytatásában. A mozi azonban nem lett nagy siker. Sikert aratott viszont az Ikon című tévéfilmben, a 2005-ben készült Az eltakarítónőben, valamint a 2007-es Karácsonyi csoda című moziban is.

2008-ban kiderült, hogy végső stádiumban lévő hasnyálmirigyrákban szenved. Minden képzeletet felülmúló erővel küzdött a kórral, még egy televíziós krimisorozatot is leforgatott A fenevad címmel, de a reklámkampányban már nem tudott részt venni. 2009. szeptember 14-én, 57 éves korában meghalt Los Angelesben. Halála után nem sokkal jelent meg önéletrajzi kötete, majd 2012-ben publikálták özvegye, Lisa Niemi Swayze memoárját, amelyben férje rák ellen folytatott fájdalmas küzdelméről vallott.

