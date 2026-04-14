Tollhegyen

Volt már ilyen

Az a jeruzsálemi is szabad választás volt: a tömeg Barabást választotta…

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Magyar Péter Tisza Párt nagy ervin fidesz 2026. 04. 14.
Minek tagadnám, megviselt a vasárnap este. Az írás még most is nehezemre esik, foszlányokat próbálok meg jegyzetté gyúrni, nehéz vállalkozás. (Hosszú ideje egy szót keresek, de nem jut az eszembe.) Kora reggel a Kossuthon azzal kezdte a szpíker: Jó reggelt, Magyarország! Micsodát? A kesergőknek mondom, volt már ilyen a történelemben. Az a jeruzsálemi is szabad választás volt: a tömeg Barabást választotta… Vigyük hát mi is a keresztünket, ha már így alakult. Belemerülök a híroldalakba, később a kommentekbe is, de egyik sem segít. Sőt… „Orbán azt mondta, gyűlöletre nem lehet egy országot építeni… Magyar Péter megpróbálja?”, „Az nem riasztja ezeket, hogy belesodródunk a háborúba?”, „És ő fog minket képviselni a nagyvilág előtt?”, „Figyeld meg, ugyanúgy kezdi majd, mint a Bajnai: »Fájni fog«”, „Viszont most majd egy jó ideig bátran lehet elmúlttizenhatévezni…”, „Jöhet újra a privatizáció! Van mit eladni, a Fidesz megkétszerezte az állami vagyont. A jegybanki aranytömbökről nem is beszélve!” (Még mindig azt a szót keresem.)

Vezércikkünkben azt írjuk, a következő négy évben nemhogy kolbászból nem lesz a kerítés, de kerítés sem lesz. A legszomorúbb – ezt már én teszem hozzá –: a déli határon sem lesz kerítés. A jogállamiságról is szavaló Tisza-vezér már beszéde második felében megtaposta a demokráciát, tisztségviselőket szólított fel lemondásra a hivatali idejük lejárta előtt. Akkor ezt most hogyan? A tévé újra mutatja, ahogyan a herekoncertről hazaballagó ifjú (egy hölgy) összefirkálja a Terror Háza falát. Nyomot hagy a fiatalság. Később Nagy Ervin, Kapitány István és Radnai Márk közös fotóját nézegetem a 444 oldalán. Megvan a keresett szó! „Úristen!”

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
