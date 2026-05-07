Napóleon és Magyarország

Napóleon és Magyarország kapcsolata a XIX. század elején sajátos, ellentmondásos és történelmileg rendkívül izgalmas fejezetét alkotja a magyar és az európai hadtörténetnek. Napóleon hadjáratai ugyan alapvetően nem Magyarország meghódítására irányultak, mégis közvetlenül érintették az ország területét, társadalmát és politikai helyzetét.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 05. 07. 14:59
Napóleon kiáltványt ír
A schönbrunni kiáltvány

Napóleon magyarokhoz fűződő politikájának egyik legérdekesebb dokumentuma az 1809. május 15-én kiadott, úgynevezett schönbrunni kiáltvány. Ebben a császár megpróbálta a magyar nemességet a Habsburgok ellen fordítani, és a függetlenség ígéretével csábította őket. A dokumentum hangsúlyozta, hogy Franciaország nem a magyarok, hanem az osztrák uralkodó ellen harcol, és arra buzdította a nemzetet, hogy éljen történelmi lehetőségével.

A magyar változat megfogalmazásában a korszak egyik jelentős értelmiségije, Batsányi János is közreműködött, ami jól mutatja, hogy a császár igyekezett „belső”, magyar hangon megszólítani a nemzetet.

A dokumentum retorikája ügyesen épített a magyar rendi gondolkodás hagyományaira. Egyrészt azt hangsúlyozta, hogy Magyarország bajainak forrása a Habsburgokkal való politikai kapcsolat, másrészt felidézte azokat a sérelmeket, amelyek szerint a magyar erőforrásokat idegen érdekek szolgálatába állították. A kiáltvány arra is utalt, hogy a magyarok vére „távoli háborúkban” hullott, miközben az ország saját érdekei háttérbe szorultak.

A győri csata. Edmund Kaiser festménye. forrás: Wikipedia
Ezzel párhuzamosan Napóleon a nemzeti büszkeségre és a történelmi hagyományokra apellált. A magyarokat arra buzdította, hogy szakítsanak a dinasztiával, és akár saját királyt válasszanak, visszatérve a régi, független államiság eszményéhez. A felhívásban egyszerre jelent meg a rendi szabadság védelme és a modern nemzeti gondolat, ami jól illeszkedett a korszak politikai átalakulásaihoz.

Mindezek ellenére a kiáltvány hatása korlátozott maradt. A magyar elit jelentős része nem bízott Napóleon ígéreteiben, és inkább a megszokott dinasztikus keretek között maradt. Ebben szerepet játszott az is, hogy a francia császárt sokan nem felszabadítóként, hanem hódítóként szemlélték, és tartottak attól, hogy a francia uralom a hagyományos társadalmi rend felbomlásával járna.

Így a schönbrunni kiáltvány végül inkább történeti dokumentumként maradt fenn: egy olyan pillanat lenyomataként, amikor Napóleon megkísérelte a magyar politikai rendszert saját céljai szolgálatába állítani, de a magyar társadalom többsége nem ezt az utat választotta.

Napóleon és Magyarország kapcsolatának jelentősége:

1. Magyarország bekapcsolódása az európai történelem fő sodrába
A napóleoni háborúk révén Magyarország nem elszigetelt térségként, hanem az európai politikai és katonai folyamatok aktív részeseként jelent meg, ami erősítette nemzetközi jelentőségét,

2. A nemzeti gondolat erősödése
Napóleon kiáltványa ugyan nem járt sikerrel, de hozzájárult ahhoz, hogy a függetlenség, az önrendelkezés és a nemzeti identitás kérdései hangsúlyosabban jelenjenek meg a magyar politikai gondolkodásban,

3. Gazdag forrásanyag és történeti emlékezet kialakulása
A győri eseményekről fennmaradt naplók, beszámolók és dokumentumok révén rendkívül részletes képet kapunk a korszakról, ami a magyar had- és társadalomtörténet kutatását is jelentősen gazdagította.

