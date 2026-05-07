Napóleon és Magyarország

A schönbrunni kiáltvány

Napóleon magyarokhoz fűződő politikájának egyik legérdekesebb dokumentuma az 1809. május 15-én kiadott, úgynevezett schönbrunni kiáltvány. Ebben a császár megpróbálta a magyar nemességet a Habsburgok ellen fordítani, és a függetlenség ígéretével csábította őket. A dokumentum hangsúlyozta, hogy Franciaország nem a magyarok, hanem az osztrák uralkodó ellen harcol, és arra buzdította a nemzetet, hogy éljen történelmi lehetőségével.

A magyar változat megfogalmazásában a korszak egyik jelentős értelmiségije, Batsányi János is közreműködött, ami jól mutatja, hogy a császár igyekezett „belső”, magyar hangon megszólítani a nemzetet.

A dokumentum retorikája ügyesen épített a magyar rendi gondolkodás hagyományaira. Egyrészt azt hangsúlyozta, hogy Magyarország bajainak forrása a Habsburgokkal való politikai kapcsolat, másrészt felidézte azokat a sérelmeket, amelyek szerint a magyar erőforrásokat idegen érdekek szolgálatába állították. A kiáltvány arra is utalt, hogy a magyarok vére „távoli háborúkban” hullott, miközben az ország saját érdekei háttérbe szorultak.

A győri csata. Edmund Kaiser festménye (forrás: Wikipedia)

Ezzel párhuzamosan Napóleon a nemzeti büszkeségre és a történelmi hagyományokra apellált. A magyarokat arra buzdította, hogy szakítsanak a dinasztiával, és akár saját királyt válasszanak, visszatérve a régi, független államiság eszményéhez. A felhívásban egyszerre jelent meg a rendi szabadság védelme és a modern nemzeti gondolat, ami jól illeszkedett a korszak politikai átalakulásaihoz.

Mindezek ellenére a kiáltvány hatása korlátozott maradt. A magyar elit jelentős része nem bízott Napóleon ígéreteiben, és inkább a megszokott dinasztikus keretek között maradt. Ebben szerepet játszott az is, hogy a francia császárt sokan nem felszabadítóként, hanem hódítóként szemlélték, és tartottak attól, hogy a francia uralom a hagyományos társadalmi rend felbomlásával járna.

Így a schönbrunni kiáltvány végül inkább történeti dokumentumként maradt fenn: egy olyan pillanat lenyomataként, amikor Napóleon megkísérelte a magyar politikai rendszert saját céljai szolgálatába állítani, de a magyar társadalom többsége nem ezt az utat választotta.