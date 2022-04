Die Wahlen am Sonntag in Ungarn waren die transparentesten in Europa

Ungarn – Die Parlamentswahlen in Ungarn am Sonntag und das gleichzeitig stattfindende Referendum wurden von einer groß angelegten Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), genauer gesagt von deren Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) und deren Parlamentarischer Versammlung überwacht - ein Novum für ein EU-Land. Es handelte sich um insgesamt 316 Beobachter aus 45 Ländern, darunter 221 Experten des BDIMR, die von Beobachtern begleitet wurden, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum gekommen waren (die Beobachtung begann mehrere Wochen vor den Wahlen und sollte zehn Tage nach den Wahlen enden, insbesondere um die Bearbeitung von Einsprüchen gegen die Wahlen zu verfolgen), sowie 95 Parlamentarier und Mitarbeiter der Parlamentarischen Versammlung.

Warum eine solche Mission?

Der Grund für eine solche Mission ist, dass die Koalition aus sechs Oppositionsparteien, die bei den Wahlen gegen die Regierungskoalition (Fidesz-KDNP) antrat, darum gebeten hatte und versicherte, es bestehe die reale Gefahr, dass diese Wahlen, die nach zwölf aufeinanderfolgenden Jahren mit Orbán an der Spitze des Landes (das sind immer noch vier Jahre weniger als Angela Merkel in Deutschland) angesetzt wurden, nicht frei und fair sein würden. Oder vielleicht ist es einfach nur das, was diese ungarische Opposition wollte, dass wir denken: Da eine OSZE-Beobachtermission erforderlich ist, muss es doch ein Problem mit der Demokratie in Ungarn geben, oder? Es überrascht nicht, dass die Forderung der ungarischen Opposition nach einer Beobachtermission von rund 60 Abgeordneten des Europaparlaments aktiv unterstützt wurde, einer Institution, von der man weiß, was sie mehrheitlich von Viktor Orbáns Ungarn hält.

Die ungarische Regierung wollte zeigen, dass sie nichts zu verbergen hat, und lud die OSZE ein, ihre Beobachter zu entsenden.

Eine von konservativen Organisationen aufgebaute zusätzliche Beobachtermission

Aus Sorge, dass die OSZE-Beobachtermission Ungarn gegenüber nicht unparteiisch sein könnte, beschlossen mehrere konservative europäische Organisationen, ihre eigenen Beobachter zu entsenden. Auf Einladung der Allianz für das Gemeinwohl wurden Beobachter aus Polen, Bulgarien, Kroatien, der Ukraine (letztere waren zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht anwesend) und Spanien (von der Organisation Abogados Cristianos) vom Institut für Rechtskultur Ordo Iuris, einer polnischen Pro-Family- bzw. Pro-Life-Vereinigung polnischer Rechtsanwälte und Juristen, die in Polen und bei internationalen Institutionen sehr aktiv ist, entsandt. Auch andere Verbände, die Mitglieder dieser konservativen Allianz sind, entsandten Beobachter. Dazu gehörten die US-amerikanische Organisation Judicial Watch, der italienische Think Tank Nazione Futura und die tschechische NGO Pro Rodinu. Außerdem waren drei Beobachter anwesend, die vom Observatoire du Journalisme (Frankreich) entsandt wurden. Diese Mission war zwar kleiner als die der OSZE, war aber ebenfalls vor und nach den Wahlen vor Ort und konnte am Sonntag, dem 3. April, landesweit einige hundert Wahllokale besuchen und auch bei der Auszählung der Briefwahl (von Angehörigen der ungarischen Minderheiten, die außerhalb der Grenzen des heutigen Ungarns leben) sowie der am 3. April in die Urnen geworfenen Stimmen zusehen.

Da jeder Journalist und jedes Mitglied einer NGO die Möglichkeit hatte, den Beobachterstatus zu beantragen und die damit verbundenen Rechte und Privilegien in Anspruch zu nehmen, gab es neben den beiden hier beschriebenen großen Beobachtungsmissionen noch einige hundert weitere Beobachter.

Von beiden Missionen gelobte Beobachtungsbedingungen

Auf ihren jeweiligen Pressekonferenzen in Budapest am Montag, den 4. April, dem Tag nach den Wahlen, stimmten die Vertreter beider Beobachtungsmissionen darin überein, dass die Beobachter freien und ungehinderten Zugang zu allen Wahllokalen hatten, die sie besuchen wollten, und dass sie frei mit den Mitgliedern der Wahlkommissionen, den Wählern und auch, einschließlich vor dem Wahltag, mit den Vertretern aller Institutionen und NGOs, mit denen sie sich austauschen wollten, sprechen konnten.

Die von der OSZE-Mission beobachteten „Mängel“

Die Vertreter der OSZE-Mission stellten keine Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung fest, abgesehen von einigen kleineren Unregelmäßigkeiten verfahrenstechnischer Art und in Bezug auf das Wahlgeheimnis. Stattdessen zählten sie auf, was sie als „Fehler“ (das Wort „flaws“ wurde auf der Pressekonferenz nach der Wahl auf Englisch verwendet) betrachteten, die ihrer Meinung nach den vollständig demokratischen, ehrlichen und transparenten Charakter der Wahlen in Frage stellten. Diese „Fehler“ seien: die Intensität der Negativkampagne gegen die Opposition seitens des Regierungslagers und der staatlichen Medien, die verschwommene Grenze zwischen Wahlkampfausgaben des Regierungslagers und Regierungshandeln sowie die zu geringe Präsenz von Frauen im Wahlkampf, was nach Ansicht der OSZE-Missionsleiter zu einem Mangel an „Inklusivität“ führen würde, der dem vollständig demokratischen Charakter der Wahlen abträglich sei. Die dänische Parlamentarierin und Koordinatorin der Mission, Kari Henriksen, sprach von „fehlenden fairen Wettbewerbsbedingungen“ („absence of a level playing field“), räumte jedoch ein, dass die Wahl selbst unter guten Bedingungen stattgefunden habe und die Kandidaten frei Wahlkampf führen konnten.

Vorbehalte, die von der konkurrierenden Mission nicht geteilt werden.

Die Beobachtermission der konservativen Organisationen teilte nicht die Vorbehalte der OSZE-Beobachtermission, der sie bereits einen vor den Wahlen veröffentlichten vorläufigen Bericht vorgeworfen hatte, der Zweifel an ihrer Unparteilichkeit aufkommen lassen konnte. In ihren abschließenden Schlussfolgerungen merkt die Beobachtermission der konservativen Organisationen in Bezug auf die Wettbewerbsbedingungen an, dass die staatlichen Medien im Wahlkampf zwar zweifellos auf Seiten der Regierung standen, es in Ungarn jedoch zahlreiche private Medien gibt, die ihrerseits regierungsfeindlich und oppositionsfreundlich sind und somit die Medienlandschaft und die Zugangsmöglichkeiten zu den Medien ausgeglichen haben, wobei der „Konsum“ von regierungsfreundlichen und regierungsfeindlichen Medien laut einer im Beobachtungsbericht und während der Pressekonferenz zitierten Studie aus dem dritten Quartal 2021 eher ausgeglichen ist. Was den negativen Charakter der Kampagne betrifft, so ist dieser, wie auch die Vertreter der OSZE-Mission auf ihrer eigenen Pressekonferenz zugegeben hatten, eine Tatsache in beide Richtungen (von Seiten des Regierungslagers und der Opposition), und Ungarn ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Schließlich stellte diese zweite Mission im Hinblick auf die verschwommene Grenze zwischen Wahlkampfausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der Regierungstätigkeit fest, dass diese Unschärfe auch zwischen Wahlkampfausgaben der Opposition und Ausgaben von NGOs besteht, die mehrheitlich auf der Seite der Opposition stehen, darunter viele, die aus dem Ausland finanziert werden, darunter eine nicht unerhebliche Zahl, die von George Soros' Open Society Foundations finanziert werden. NGOs, die auch erhebliche Summen, die in die Millionen gehen, in die erfolgreiche Kampagne der Opposition investiert haben, das Referendum durch Boykott oder ungültige Stimmen ungültig zu machen (indem sie auf verschiedene Fragen sowohl mit Ja als auch mit Nein antworteten oder sogar Vulgaritäten auf den Abstimmungsbogen des Referendums schrieben, wie uns von Wahlbeobachtern berichtet wurde).

Berichte von Beobachtern, die von der Visegrád Post gesammelt wurden

Zusätzlich zu unserer Teilnahme an den von der OSZE und Ordo Iuris organisierten Pressekonferenzen besuchten wir selbst einige Wahllokale in der Hauptstadt und befragten direkt Wahlbeobachter, die an der Wahlbeobachtung teilgenommen hatten. Alle bestätigten, dass es in jedem Wahllokal einen Wahlausschuss gab, der sich aus Mitgliedern der Opposition und des Regierungslagers sowie einem Vertreter der Kommunalverwaltung, der keiner Partei angehörte, zusammensetzte. Alle Beobachter verfügten über eine Liste mit allen Wahllokalen im Land und wählten selbst aus, welche sie besuchen wollten.