A turizmus aranykora

Karácsony Gergely megválasztása óta azon fáradozik, hogy az életre keltett balliberális panoptikum figuráit jól fizető álláshoz juttassa. A főpolgármesternek emiatt még nem nagyon jutott ideje arra, hogy a választási ígéreteivel is behatóbban foglalkozzon.

A történelem kerekét forgatja most vissza, ebből is csak az olyan döbbenetes és váratlan események tudják kizökkenteni, mint amikor télen esik a hó. Amíg a hópelyhekkel megküzd, addig is érdemes emlékeztetni arra, hogy milyen fővárost örökölt tíz év után Tarlós Istvántól. Egy olyat, amely rendre bekerül a nemzetközi reflektorfénybe. És nem azért, mert Karácsony Gergely és barátai minden megtesznek azért, hogy külföldön az ország rossz hírét keltsék, hanem mert Budapest és az ország milliószámra vonzza a turistákat.

A minap a CNN írt arról, hogy a magyar főváros egyre inkább Európa fő úti célja. Különösen télen, amikor Budapest életre kel. A cikk szerzője szerint a város klasszikus filmbeli látványt nyújt, ahol nemcsak úgy érzi magát az ember, mintha tündérmesében lenne, hanem valójában is úgy néz ki. Olyan látványosságokat is az utazók figyelmébe ajánl az írás, mint a karácsonyi vásárok, a Városligeti Műjégpálya, a gyógyfürdők vagy éppen a budai Vár és a Várkert Bazár. Csupa olyat, amelynek felújítására, megszépítésére sokat áldozott az előző vezetés és a kormány.

Nem véletlen, hogy a European Best Destinations idei szavazásán Budapest lett az első helyezett, azaz Európa legjobb úti célja. Így döntöttek mások mellett az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Ausztria és Olaszország szavazói.

A valenciai székhelyű ForwardKeys utazási elemzőcég friss kutatása pedig arról tájékoztatott, hogy az Európai Unión belül Budapesten nőtt a második leggyorsabb ütemben a légi járatok foglaltsága a téli ünnepi időszakban.

Öt év alatt 86-ról 147-re nőtt azoknak a városoknak a száma, ahonnan Budapest közvetlen légi járattal elérhető. Jó eséllyel lehetne arra fogadni, hogy az idén is minden rekordot megdönt a magyar turizmus. A léc pedig magasan van, tavaly az ország lakóinál másfélszer több turista fordult meg hazánkban és mintegy harmincmillió vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken.

A magyar gazdaság teljesítménye szintén Európa élmezőnyében van. Ebben a turizmus fontos szerepet játszik, jelentős mértékben hozzájárul a bruttó hazai termék növekedéséhez, az érintett ágazatokban pedig mintegy félmillió embernek biztosít állást. Mindez nemcsak az elmúlt évek fejlesztéseinek, építkezéseinek köszönhető, hanem annak is, hogy az ország biztonságos.

Ma már ez is olyan tényező, amit figyelembe kell venni. Nem Magyarország szerepel azokban a nemzetközi hírekben, amelyek arról számolnak be, hogy melyik európai városban támadtak késsel a járókelőkre, hajtottak autóval a karácsonyi vásárlók tömegébe vagy robbantottak fényes nappal valamelyik forgalmas utcában, ahogy nincsenek no-go zónák sem. A biztonság érték lett.

Amikor februárban Budapest megkapta az Európa legjobb úti célja elismerést, akkor a lebonyolító szervezet vezetője azt mondta Tarlós Istvánnak, hogy a főpolgármester őszi újraválasztása esetén további fejlesztések előtt nyílik meg az út, hogy Európa legszebb városa még több befektetőt és látogatót vonzhasson magához. Az önkormányzati választás már eredményt hozott.

A balliberális tábor egyszer már bebizonyította, hogy mihez ért. A Demszky-korszak nem arról volt híres, hogy épült és szépült a főváros. Meglátjuk, meddig tart ki Budapesten a turizmus aranykora.