Infobiznisz

Míg a XX. század aranyának a kőolajat nevezték, jelen századunk olaja sokak szerint az adat. Nagyon nem mindegy, hogy a digitális világ egyre értékesebb kincseit kik kezelik és milyen célokra használják fel. Pél­dául olyan, magukat politikusnak nevező kufárokhoz is juthatnak százezres nagyságrendben magyar állampolgárok adatai, mint az egykori LMP-társelnök, ma független országgyűlési képviselő Hadházy Ákos.

Május végén, mindössze öt nappal az európai parlamenti választás után ért véget az európai ügyészséggel kapcsolatos aláírásgyűjtése. Bár a hangzatos korrupcióellenes maszlaggal népszerűsített akció nem érte el a deklarált célt, az egymillió aláírást, egyéb céloknak tökéletesen megfelelt.

Több mint gyanús, hogy az aláírásgyűjtés gyakorlatilag az EP-választásig tartott, és a kampányhajrában saját bevallása szerint is rendkívül sikeresen mozgósító Momentum volt az egyik párt, amely saját aktivistáival is gyűjtötte a támogató aláírásokat az európai ügyészséghez való csatlakozás érdekében. Hadházy többször mutatkozott a Momentum politikusaival, az EP-választás estéjén személyesen gratulált Fekete-Győr Andrásnak és Cseh Katalinnak az „új SZDSZ” eredményváróján.

Később úgy nyilatkozott, hogy „nagyon örülünk a Momentum sikerének, szorgalmas, tisztességes pártról van ugyanis szó, olyanról, amely parlamenten kívüliként az első pillanattól kezdve együttműködött velünk”. Mindezek alapján nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy Hadházy az adatbázist megosztotta a momentumosokkal. Kérdés, hogy mi lehetett az ellenszolgáltatás.

De van egy sokkal súlyosabb vetülete is a politikus adatbizniszének. Az uniós ügyészségért folytatott aláírásgyűjtés honlapján ugyanis több céget is megneveznek adatfeldolgozóként: a pornómilliárdos Gattyán György DotRoll Kft.-jét, valamint egy amerikai vállalkozást, amely internetes marketingszolgáltatásokat végez, illetve egy kanadai úgynevezett felhőszolgáltató céget; vélhetően itt tárolják az adatokat. Egyelőre nem tudjuk, miért volt szükség a nevezett adatkezelők bevonására, de tény, hogy magyarok tömegeinek személyes adatai kerülhettek külföldre.

Jó esetben csak különböző termékreklámok érkeznek majd az aláírók e-mail-címére, de akár internetes csalásokra szakosodott szélhámosok is zaklathatják honfitársainkat, akiknek fogalmuk sem lesz arról, hogy éppen a korrupció visszaszorításának ürügyén éltek vissza a bizalmukkal.

Mert minden aláírásgyűjtés feltételezi a bizalmat az állampolgár részéről a kezdeményező iránt, amit Hadházy Ákos visszataszító módon használt fel saját anyagi vagy politikai céljaira.

A sunyiság, a gátlástalanság és a felelőtlenség ötvöződik ebben az akciójában is, ami nem meglepő, ha visszatekintünk eddigi pályafutására. Ő az, aki még szekszárdi fideszes képviselőként titokban rögzítette saját frakciótársai beszélgetését.

Később új pártjában, az LMP-ben is összeférhetetlennek bizonyult, elég, ha felidézzük azt a tavalyi esetet, amikor egy fegyelmi tárgyaláson tettlegességig fajult a vitája Sallai R. Benedekkel. Provokatív stílusát vetette be a múlt év végén is az MTVA székházában folytatott ámokfutáskor. Saját bevallása szerint a parlamenti mandátumra is főként a mentelmi jog miatt tart igényt, holott a 2018-as választások előtt még azzal kérkedett, hogy a Fidesz hatalomban maradása esetén nem veszi át a képviselői megbízatást.

A minap az MSZP-s Kunhalmi Ágnes azon kesergett, hogy Gyurcsány Ferenc lenullázta az ellenzéken belüli bizalmat, amikor kihátrált Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt támogatásából. Hadhá­zyék adatbiznisze viszont a teljes ellenzék iránti maradék bizalmat zúzta porrá a magyar választók körében.