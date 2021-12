Négyezer lépést tettek a paksi erőmű dolgozói

A Japánban március 11-én bekövetkezett földrengés és az azt követő szökőár településeket rombolt le és söpört el, a halálos áldozatok száma az eltűntekkel együtt meghaladja a 26 ezret. A „négyezer lépés a fukusimai atomerőmű munkavállalói mellett” mottójú akció keretében, nem sokkal a délelőttös műszak vége után, az atomerőmű északi bejárójánál gyülekeztek a munkavállalók. A kezdeményezés jelmondatát tartalmazó transzparensekkel, rendőri biztosítás mellett indultak Paks felé a 6-os úton. A város déli határában Weisz Mátyás, az egyik rendező olvasta fel a paksi kollektíva a japán nagykövethez írt levelét, amelyben azt kérik, tolmácsolja együttérzésüket a fukusimai károk felszámolásán dolgozóknak. „Mi, a paksi atomerőműben dolgozó munkavállalók 12 ezer kilométer távolságból nem tudunk közvetlenül segíteni a kollégáinknak és a bajbajutottaknak, viszont ki akarjuk fejezni tiszteletünket és együttérzésünket„ – fogalmaztak a levélben. – Azt gondoljuk, hogy amit japán kollégáink tesznek, tiszteletre méltó és példamutató – fogalmazott Gál Rezső, az Egyesült Villamos-energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, aki szintén ott volt a résztvevők között.



Lőrincz László, a megmozdulás másik szervezője elmondta: megszövegeztek egy szolidaritási nyilatkozatot is, és több mint ötszáz aláírást gyűjtöttek, hogy ily módon is támogassák a fukusimai erőműben dolgozókat. „Fejet hajtunk, tiszteletünket és elismerésünket fejezzük ki a heroikus küzdelmük előtt, amelyet a katasztrófa elhárítása okán folytatnak az embertársaik, a szűkebb és szélesebb környezeti szennyezések lokalizálása, megszüntetése érdekében” – szól a paksiak levele.



A szolidaritási menet zárultával négytagú küldöttség indult Budapestre – immár nem gyalogosan –, hogy átadja az atomerőmű munkavállalóinak üzenetét Ito Tecuónak, Japán magyarországi nagykövetének. A március 11-i földrengés és szökőár következtében súlyosan megrongálódott fukusimai erőmű egyes reaktorának épületét múlt vasárnap nyitották meg, a szakemberek megkezdték a hűtőrendszer helyreállítási munkálatait.



Két hónappal a nukleáris baleset után kedden térhettek haza a megrongálódott erőmű környékén lakók, hogy összeszedjék a legszükségesebb holmijaikat. Az atomerőmű köré vont húsz kilométeres sugarú veszélyzónán belül fekvő Kavaucsi falu 92 lakója sugárfertőzés elleni védőöltözékben, két órára mehetett haza. A kormányzat véleménye szerint a végleges hazatérés csak jövőre lesz lehetséges. A veszélyzónában kilenc település van, az említett falu lakóin kívül eddig senki se léphetett be a lezárt területre.



