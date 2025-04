408 lóerős pickup az első plug-in hibrid Nissan

Kínában 2027 közepéig hét újenergiás autót dob piacra a Nissan, az első az N7-es villanyautó volt, a folytatás pedig a márka első plug-in hibrid autója, a Frontier Pro pickup. Ez egyébként közeli rokona a Dongfeng-Nissan Z9-es pickupnak, de új orrot rajzoltak neki enyhe retrós beütéssel – a nyolcvanas években kínált D21-es modell hármas motorháztető-légbeömlője a menetfényben fedezhető fel.

Modern luxusautókat idéz a belső, ahol a széria üvegtetőnek köszönhetően sok a természetes fény. A vezetőt egy 10 colos monitor tájékoztatja, a központi érintőképernyő 14,6 colos képátlójú. Az első sorba ülésfűtés- és szellőztetés mellett masszázsfunkció is kérhető. A használatot elektromos mozgatású platótakaró-roló könnyíti meg, a raktérben lévő elektromos csatlakozás segítségével 6 kW teljesítményig lehet elektromos eszközöket – szerszámok – működtetni.

Annyiból klasszikus a felépítés, hogy létraalvázat használnak elöl kettős keresztlengőkaros független, hátul merevhidas felfüggesztéssel. A hajtásról 1,5-ös turbómotor és a váltóba épített villanymotor gondoskodik, a rendszerteljesítmény 408 LE/800 Nm, a plató alá beépített akkumulátor a kínai szabvány szerint 135 km-es hatótávolságot biztosít. A terepfokozattal is rendelkező összkerékhajtás automatikusan irányítja a tengelyek közötti nyomatékelosztást, hátra differenciálzárat is beépítenek. Kínában még az idén megvásárolható lesz a Nissan Frontier Pro plug-in hibrid hajtású pickup, amelyet exportálni is fognak – arról, hogy mely régiókban lesz megvásárolható az újdonság, később lesznek hírek.