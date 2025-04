Világgá lehet menni ezzel a terepen kalandozásra szánt Suzuki Swifttel

Többre hivatott a hétköznapi ingázásnál a Suzuki Swift, és a holland forgalmazó ennek bizonyítására megépítette az AllGrip FX elnevezésű példányt. A névben szereplő betűkkel a Fun és eXplorer, azaz szórakoztató és felfedező szavakra utalnak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kategóriatársaktól eltérően a Suzuki Swift még elérhető klasszikus, kardántengelyes összkerékhajtással.

Fotó: Suzuki

Csúszós útfelületen, sárban jelent előnyt az AllGrip rendszer, kipörgő első kereknél a viszkokuplungos tengelykapcsoló a hátsó kerekekre irányítja a motor nyomatékának egy részét. A Suzuki Swift AllGrip FX esetén 32 mm-rel növelték meg a hasmagasságot a normál kivitelhez képest, amitől még nem lesz ugyan terepjáró a konstrukció, de szabadabban mozog úttalan utakon is. A túrázásra gondolva nagy méretű Thule tetőcsomagtartót használnak, Dometic hűtőláda is van a fedélzeten. Egyedi bőrkárpitot készítettek a Suzuki Swift AllGrip FX-nek, ami nem csak az eleganciát növeli, de megkönnyíti a takarítást is.

A 16 colos felnikre 195/55 méretű Michelin CrossClimate 2 négyévszakos abroncsokat szereltek. Nem csak a kerékjárat-peremek lettek feketék, de a karosszériadíszek – beleérte az első márkajelzést is – ilyenek, a csomagtérajtóra nagy betűkkel írták fel a márkanevet, a rakodóperemet fekete fólia védi. Terepjárós vonás még a Tralert kiegészítő fényszóró, de mivel azt az első rendszámtábla alá helyezték, az nem világít be olyan nagy területet, mint a jellemzően a tetőre helyezett darabok. A holland forgalmazó felhívja arra a figyelmet, hogy az AllGrip FX egyedi alkotás, az átalakítások nem találhatóak meg a gyári kiegészítők között.