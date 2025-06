Lancia néven árulja a Stellantis haszonjárműveit az Iveco

Amikor még önálló volt a Lancia, kevesebb-több sikerrel megpróbálkozott a haszonjárművek világával is, az 1959–63 között kínált, az Appia alapján készített Jolly haszonjárműből például csak 3011 darabot tudtak értékesíteni. Ez nem szegte kedvét az olaszoknak, 1964-ben jött az utód Super Jolly a Flavia alapján, ebből 1970-ig már csak 2948 példányt adtak el. Ezt nyugodtan nevezhetjük bukásnak is, azonban valamiért az Iveco most úgy döntött, ezeket a neveket veszi elő abból az alkalomból, hogy a Stellantis közepes és nagy méretű könnyű haszonjárművét a nevére veszi.

Fotó: AFPH

Az eDaily és eMoovy mellé érkezik ez eJolly és az eSuperJolly, így már négy különböző, 3,5 tonna alatti villanymotoros haszonjárművet kínál az Iveco. Nem erőltették meg magukat túlságosan a formatervezők – igaz, eddig se unatkoztak, hiszen a Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram és Toyota márkák arculatához igazították a megjelenést –, nagy betűkkel kiírták az orr közepére a márkanevet, és kész is az Iveco változtat. Az utastérben is annyi a változás, hogy a kormány közepén az Iveco nevet olvashatjuk.

Fotó: Iveco

Az Iveco eJolly normál (öt méter) vagy hosszú (5,3 méter) karosszériával, 136 lóerős hajtómotorral jön, 49 vagy 75 kWh kapacitású akkumulátor közül lehet választani. Az Iveco eSuperJolly normál (6,0 méter) vagy hosszú (6,3 méter) karosszériával, 279 lóerős hajtómotorral jön, az akkumulátor 110 kWh kapacitású.