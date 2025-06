Versenylóról elnevezett autóval ünnepli édesapja 80. születésnapját Christian von Koenigsegg

Christian von Koenigsegg számára nagyon fontos a család, édesapja előtt tisztelgett a nevét viselő Jesko szuperautóval. Most, a 80. születésnapra igazán különleges ajándékkal kedveskedett a fiú: az egykori zsoké kedvenc versenylovának a nevét adta az eddigi legextrémebb modellváltozatnak. A Koenigsegg Jeskóhoz képest lefaragták a tömeget és megnövelték a teljesítményt is, és kész is lett a közúti közlekedésre továbbra is alkalmas Koenigsegg Sadair’s Spear.

Rekordok megdöntésére készült az autó, a Gotland Ring versenypályán például 1,1 másodperccel gyorsabb köridőt fut a Jesko Attacknál. Ehhez egyfelől a a biturbó V8-as teljesítményét növelték meg, 98-as oktánszámú benzinnel 1318 lóerő (+20) áll a vezető rendelkezésére, az E85-össel használva 1648 lóerő (+25). Ezzel párhuzamosan ahol csak lehetett, csökkentették a tömeget, összesen 35 kg-mal lett könnyebb a Sadair’s Spear, ami azt is jelenti, hogy 1 lóerőnek kevesebb, mint 1 kg-ot kell mozgatnia! Pontos számok csak később lesznek, majd ha a gyakorlatban is elkezdik a rekorddöntéseket…

Hátrafelé megnyújtották a karosszériát a nagy sebességű stabilitás javítása érdekében, a nagyobb méretű karbon légterelők könnyebbek a korábbinál, javítottak a víz- és olajhűtés hatásfokán is. Könnyebb rugókat, felniket és karbon-kerámia fékeket használnak a felfüggesztésben. Az utastérben a karbon kagylóülések (piactól függően 3 pontos automata vagy 6 pontos versenyöveket adnak) mellett 2,6 kg-mal kevesebb hangszigetelés csökkenti a tömeget. Mindössze 30 példányt készítenek a Koenigsegg Sadair’s Spearből, de már nem érdemes rohanni, hiszen az összeset előre értékesítették 1,8 milliárd Ft-os vételáron.