WRC: forróság és durva murva, tehát az Akropolisz Rali következik

Az őszi időpontról nyár elejére került át a rali, így várhatóan az eddiginél forróbb időjárási körülmények várják a csapatokat az Istenek Raliján. A könyörtelenül durva murvás utak és az extrém meleg nagy kihívás elé állítja a csapatokat. Az optimális autóbeállítás a teljesítmény és megbízhatóság szempontjából kritikus.

A Toyota és a Hyundai a rali 2021-es visszatérése óta váltakozva szerezte meg az első helyezést Kalle Rovanpera és Thierry Neuville révén. Mindkét csapat tesztelt előzetesen a ralira, de a Hyundainak lesz nehezebb dolga. Idén még egyszer sem sikerült autóversenyzői valamelyikének a dobogó tetejére állnia. Ott Tanak révén háromszor szerzett a csapat második helyezést.

Egy erős eredménnyel sikerülne a csapatnak csökkentenie a hátrányát a világbajnoki ponttáblán. Ebben leginkább Ott Tanakra támaszkodhat a hétvégén, aki Portugáliában és Szardínián is dobogóra állhatott. Eközben a világbajnoki címvédő Thierry Neuville és Adrien Fourmaux visszavághatna csalódást keltő olaszországi teljesítményét követően. Neuville ráadásul nem kezdő kétévesként áll rajthoz, több sikert is elkönyvelhetett már Görögországban. Francia csapattársa már más kérdés. Fourmaux kevesebb tapasztalattal a háta mögött a hetedik helyet tudta itt begyűjteni, amin egy gyári csapattal a háta mögött könnyen javíthat.

A Toyota csapatfőnöke, Jari-Matti Latvala elmondása szerint nagyon fontosak voltak az Akropolisz Rali előtti tesztek. Sokat tanult a csapat Szardínián – ahol Sebastien Ogier révén nyert a Toyota – és újabb lépést szeretnének előre tenni Görögországban, hiszen a vetélytársak is keményen dolgoznak. Ez a lépés nem is lehet más, mint a Toyota egy újabb idei győzelme. Sebastien Ogier természetesen itt is elindul és zsinórban harmadik, szezonbeli negyedik győzelmére tör.

A csapat 69 ponttal vezeti a gyártói ranglistát, s az egyéni ponttábla első három helyén is toyotás autóversenyzők állnak. Elfyn Evans az élen, mögötte Sebastien Ogier és Kalle Rovanpera a bronzérmes helyen. Ők hárman rajtolnak elsőként pénteken, ami ezen a száraz, poros murván hátrányt jelent. Emiatt pénteken, a rajtot követően nagyon össze kell szedniük magukat, ha a rali hátralévő részén komoly helyekért szeretnének harcolni.

A murvás mediterrán ralik közül az Akropolisz Rali kétségkívül a legnagyobb presztízsű és egyben a legkedveltebb is. A görögországi viadalt először 1950-ben rendezték meg és már azelőtt a sport egyik klasszisának számított, mielőtt 1973-ban létrehozták a Rali Világbajnokságot. Azóta sokat változott maga a rali is. Arról vált ismertté ez a verseny, hogy itt nehéz, sziklás terepen hajt a mezőny perzselően forró időjárási körülmények között. Húsz éve, 2005-ben az Év Ralijának választották. Abban az évben egy nagyon sikeres és látványos szuperspeciális szakaszt rendeztek az athéni Olimpiai Stadionban.

Fotó: McKlein

A rali

A 2025-ös Akropolisz Rali három napon át tart, s a 17 gyorsasági szakasz 345,76 km-t tesz majd ki. A rali főhadiszállása idén visszakerült Athénba, s a nyitó szuperspeciális szakaszra ismét a városközpontban kerül sor. Pénteken nyugatra tart majd a mezőny, ahol három szakaszt tesznek meg a ralisok Loutraki körül, ahol a szervizre is sor kerül, majd újabb három szakaszon át térnek vissza a Lamiában található szervizparkba. Újdonságként bekerült a Stiri gyorsasági szakasz, amelyen utoljára 1997-ben (!) ment végig a világbajnoki ralimezőny. Szombat lesz a rali leghosszabbja, Lamiától délre kétszer három gyorsasági szakaszon hajtanak majd a ralisok. Vasárnap Lamiától északnyugatra két szakaszra kerül sor kétszer. Az utolsó napra a vadonatúj Smokovo került be és a már jól ismert Tarzan, amely a ralit záró Power Stage is lesz egyben.

A 2000-es évek Akropolisz Rali győztesei:

2024 Thierry Neuville (Hyundai)

2023 Kalle Rovanpera (Toyota)

2022 Thierry Neuville (Hyundai)

2021 Kalle Rovanpera (Toyota)

2013 Jari-Matti Latvala (Volkswagen)

2012 Sebastien Loeb (Citroën)

2011 Sebastien Ogier (Citroën)

2009 Mikko Hirvonen (Ford)

2008 Sebastien Loeb (Citroën)

2007 Marcus Grönholm (Ford)

2006 Marcus Grönholm (Ford)

2005 Sebastien Loeb (Citroën)

2004 Petter Solberg (Subaru)

2003 Markko Märtin (Ford)

2002 Colin McRae (Ford)

2001 Colin McRae (Ford)

2000 Colin McRae (Ford)

A világbajnokság állása a Szardínia Rali után:

Pilóták

1. Elfyn Evans (GBR) Toyota Racing WRT 133 pont

2. Sebastien Ogier (FRA) Toyota Racing WRT 114 pont

3. Kalle Rovanpera (FIN) Toyota Racing WRT 113 pont

4. Ott Tanak (EST) Hyundai WRT 108 pont

5. Thierry Neuville (BEL) Hyundai WRT 83 pont

6. Takamoto Katsuta (JPN) Toyota Racing WRT 63 pont

7. Adrien Fourmaux (FRA) Hyundai WRT 44 pont

8. Sami Pajari (FIN) Toyota Racing WRT2 31 pont

9. Gregoire Munster (LUX) M-Sport WRT 18 pont

10. Joshua McErlean (IRL) M-Sport WRT 12 pont

Gyártók

1. Toyota Racing WRT 312 pont

2. Hyundai WRT 243 pont

3. M-Sport Ford WRT 87 pont

4. Toyota Racing WRT2 48 pont

