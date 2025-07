Rolls-Royce-palettáról vett színben tündököl a BMW i7 Singapore Icons

Noha nem tartozik az autóbarát helyek közé, a BMW mégis úgy döntött, megünnepli Szingapúr függetlenné válásának 60. évfordulóját, amely egybeesik a helyi forgalmazó 40. születésnapjával is. A jeles alkalomra már 18 hónappal ezelőtt elkezdtek készülni, az eredmény a BMW i7 Singapore Icons nevű egyedi limuzin lett.

Madeira Red színre fényezték a karosszériát, ez egyébként a Rolls-Royce-palettában található meg, a BMW Individual szolgáltatáson keresztül érhető el a bajorok modelljeinél – a bajorok vállalták, hogy Szingapúrba nem értékesítenek több ilyen színű autót. A 21 colos felnik kétszínű fényezést és esztergált felületet is kaptak. Az utastérben Smoke White Merino bőrkárpitot használnak, a fejtámlára varrják rá a Singapore Icons logót, ez egyébként lézergravírozással megjelenik a hokiütőnél lévő karosszériadíszen is. Az anyósülés előtti műszerfal-díszbetéten nemcsak az egyedi autó neve, de Szingapúr jellegzetes épületei is megjelennek a 25,7 cm széles, kevesebb mint 1 mm vastag fémlemezből lézergravírozással készített intarzia által.

Nem árulták el, hogy a vásárló, a vállalkozásának 133. évfordulóját ünneplő Choo Wai Luen mennyit fizetett a BMW i7 Singapore Iconsért, de muszáj megjegyezni, hogy a vámok és egyéb adók miatt az átépítés alapját képező eDrive50 hajtású M Sport felszereltségű i7-es alapára 659 888 szingapúri dollár, nagyjából 176 millió Ft – Magyarországon ugyanezért 45 818 400 Ft-ot kell fizetni. Erre aztán még rájön az egyedi fényezés és díszek elkészítésének költsége…