Kontinenseket átszelő útra indultak egy szakadt, ötvenéves Peugeot-val

Párizs–Tokió: egy útvonal, amit ma már fapados légitársaságok is kínálnak néhány száz euróért, legalább egy kényelmetlen átszállással, ám Renan Favigny nem akart repülni, alighanem túl egyszerűnek találta. Inkább beült a saját Peugeot 104-esébe, és elindult kelet felé a 14 ezer kilométeres útra egy olyan autóval, amit sokan legfeljebb veterántalálkozón tudnának elképzelni, s nem látják benne, hogy Oroszországon, Kazahsztánon és Szibérián át elmegy egészen Japánig. Renan döntése elsőre irracionálisnak tűnt, hiszen ha valaki interkontinentális autós túrára indul, általában nem veterán francia ferdehátút választ. Ő viszont pontosan ezért tette: „azt akartam kideríteni, hogy meg lehet-e csinálni valami olyasmivel, amit bárki megengedhet magának”.

Maga a 104-es különleges volt számára: ez volt az első autója, amit tíz évvel korábban, Bretagne-ban vett ezer euróért. Akkor még hibátlan állapotban volt, legalábbis Renan szerint, csak később derült ki, hogy hogy egy ilyen út mit tesz a közel ötvenéves technikával. Persze a nagy kaland előtt voltak kisebb próbautak, az első komolyabb túra pedig Párizsból a skót felföldre vezetett volna, de a Peugeot öt mérfölddel Dover után feladta. Renan azonban nem hagyta, hogy a Brit-szigetek győzzenek: újra nekivágott, és másodszorra sikerrel járt. „Mindig is nagy kalandra vágytam. Látni akartam, hogy mire képes egy átlagos srác, nulla autószerelői gyakorlattal és szűkös költségvetéssel.”

2024 őszén eljött az indulás ideje. A kis Peugeot-ba bekerült egy napelem, illetve egy power bank a kütyük és a fényképezőgép töltésére, plusz egy sátor, egy hátizsáknyi ruha és néhány alap-pótalkatrész. Ennyi elég, hiszen mi baj történhetne? A válasz gyorsan megérkezett. A második napon defektet kapott, a harmadikon a benzin folyni kezdett a tanksapka környékén. Apró, orvosolható hibák voltak ezek, így Renan nem ijedt meg. Innentől egy ideig minden simán ment, fogytak a kilométerek, átszelték többek között Magyarországot is, s a Peugeot vígan pöfögött. Aztán jött az első komoly döntés: Kína vagy Oroszország felé haladjon tovább?