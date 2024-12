Légy a sz…ron

Kezdjük a sz…rral, vagyis a Magyar Hang című kiadvánnyal, vagyis Lukács Csabával, a parajdi másmilyen fiúval, akiről egyszer talán azt is meg fogjuk tudni, hova is van beütve egészen pontosan.

Talán sehova, talán több helyre is egyszerre – nem állíthatunk semmi biztosat, csak reménykedhetünk, egyszer majd megtudjuk.

Addig is nézzük, amit tudunk:

A Magyar Hang megjelentet egy cikket, amely azt sugallja -mit sugallja, állítja!-, hogy teljes titokban egy szíriai gép landolt a Liszt Ferenc reptéren, fedélzetén a bukott Aszad elnökkel. A „nagy szenzációhoz” egy fotót is mellékelnek, rajta a szíriai gép, amint a magyar reptéren álldogál. A fényképet a Magyar Hang állítása szerint „egy olvasójuk” készítette, az információkat pedig a reptér dolgozóitól kapták.

Aztán elég hamar – úgy öt és fél perc alatt – kiderül, hazugság az egész. A budapesti reptéren álldogáló szír repülőről készült fénykét pedig 2012-ben, vagyis nem olyan régen, mindössze tizenkét évvel ezelőtt készült, méghozzá egy törökországi reptéren.

A többi stimmel.

Vagyis stimmel, hogy a Magyar Hang című kiadvány, Lukács Csaba „újságja” a legmocskosabb hazugsággal igyekszik Magyarországnak kárt okozni, dzsihadista terroristákat ellenünk hergelni, magának pedig idézettséget és olvasottságot generálni.

Ennyit a sz…rról.

S ahol sz…r van, ott légy is – megérkezett hát Magyar Péter, a döglégy, és rászállt Lukács Csabáékra, ott szürcsölgette, szívogatta az excrementumot, majd felszólította a kormányt, azonnal vallja be, kik voltak a Liszt Ferenc reptéren landolt szíriai repülőn, meg akkor most miért és hogyan, és mi van Aszaddal, és különben is, mindezt akkor, amikor már mindenki tudta, hogy az egészből semmi nem igaz.

Biztosan megártott a „bezárt” pezsgőbárban délelőtt elfogyasztott, természetesen csak véletlenül ott hagyott néhány üveg pezsgőcske.

Aztán, amikor végképp tarthatatlanná vált a hazudozás, döglégypéternek mindössze egy „elnézést kéreket” kellett volna böfögnie, ráadásul teljes joggal hivatkozhatott volna arra, hogy őt csak a Magyar Hang tévesztette meg. De ilyesmiről szó sem lehet azokban a körökben – a sz…r és a légy kölcsönösen feltételezik egymást, meg aztán, a pszichopata arról ismerszik meg többek között, hogy képtelen elismerni, ha tévedett és képtelen bocsánatot kérni, így döglégypeti inkább posztolt néhány fényképet egy soproni gyermekotthonról, ahol -nem fogják ám kitalálni!- rettenetes állapotok uralkodnak.

Ezt követően az illetékes államtitkár gazdagon okadatolva és valódi fényképekkel illusztrálva közölte, hogy nevezett soproni gyermekotthonban október óta felújítási munkák zajlanak, így döglégypeti ismét össze-vissza hazudozik, és ezt be kellene fejezni végre.

Döglégypeti reakciója: az államtitkár mondjon le.

Itt tartunk most.

A légy és a sz…r állandó. Ezt tudhatjuk biztosan. Ez a legállandóbb szimbiózis. Már majdnem szerelem...

u.i.: Apró kis színes: Az EU „üdvözli” Aszad bukását és az új hatalmat. Akik feketeöves iszlamisták, dzsihadisták, gyilkosok. Ezek lesznek Európa új barátai...