Müller Cecília a hétfőn kezdődő oltási hétről árult el részleteket

A tiszti főorvos az oltási héttel kapcsolatos várakozásairól úgy fogalmazott: „nagyon bizakodó vagyok és az is szeretnék maradni”. Szerinte az emberek már a saját szemükkel és tapasztalataikon keresztül is láthatják, hogy a védőoltás a legalapvetőbb védelmi eszköz a koronavírus-járvány leküzdésében.

Bizakodó vagyok, hogy a józan ész felülkerekedik az aggodalmak, a tévhitek és a dezinformációk fölött

– hangsúlyozta. Arról, hogy az oltások biztosította védettség a korábbi egy évre becsülttel szemben 4–6 hónapig tart, Müller Cecília azt mondta: az eredeti vuhani törzshöz képest már rengeteget változott a vírus genetikai állománya, abban nagyon sok mutáció következett be. – A negyedik hullámban éppen a delta típussal küzdünk – jegyezte meg.

– Mivel a vakcinákat az eredeti, vuhani változatra fejlesztették ki, ezért szükséges a variánsok miatt megerősítő oltást is felvenni – magyarázta, és mindenkit, aki már legalább négy hónappal ezelőtt magkapta a vakcina második dózisát, a harmadik oltás felvételére buzdított.

A variánsokra utalva kiemelte: pont ez az oka, hogy nem lehet megmondani, meddig tart a vakcinák védelmi képessége. Hozzátette:

a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan Magyarországon is azt látják, hogy valamennyi vakcina esetében csökken a szervezet immunválasza 4–6 hónappal a második oltás után.

– Ez a sejtes immunitásra és az ellenanyagszintre egyaránt igaz – fűzte hozzá.

– A vírus megváltozása miatt többlet-antigénhatásra van szüksége a szervezetnek ahhoz, hogy a védelmi szintet az első két oltás által biztosított 80–90 százalékos szintre emelje – mutatott rá az országos tiszti főorvos.

Kiemelte, hogy a koronavírus megváltozásával a kórokozó viselkedése is megváltozott, ezért is tud most a delta típus „rendkívül gyorsan, rendkívül sokakat megfertőzni rendkívül veszélyes formában”. Müller Cecília arra figyelmeztetett:

egy makkegészséges fiatalnak sincs semmilyen garanciája arra, hogy megfertőződése esetén nála nem súlyosan zajlik a betegség.

A tiszti főorvos jelezte azt is, hogy az oltási hétbe bevont oltópontok listája megtalálható a Koronavírus.gov.hu oldalon. Időpontot foglalni az oltási hét alatt is lehetséges, az időpont nélkül érkezőket érkezési sorrendben oltják be.

