Új utat nyit az oktatásban a High-Tech Suli

Újra pályázhatnak a hazai általános iskolák a High-Tech Suli programra, amelyhez ezúttal újabb tíz intézmény csatlakozhat, ezzel együtt pedig már országszerte 25 iskola diákjai élvezhetik a digitális tanterem adta lehetőségeket. Idén kiemelt figyelmet kapnak a fővárosi és Pest megyei intézmények is.

A Mészáros Csoport által támogatott High-Tech Suli program kategóriájában egyedülálló és több elemében is újszerű megoldásokat alkalmaz. A digitális teremhez szükséges eszközökön, illetve képzésen kívül a tanárok többletmunkájuk elismeréseként havi bérkiegészítésben részesülnek.

A High-Tech Suli program bepillantást nyújt a jövőbe és így segítséget nyújt a pályaválasztásban is. Nemcsak a tanulók, de a tanárok is sokszor most találkoznak először 3D-nyomtatóval, lézervágóval vagy mikrokontrollerekkel, amelyek azontúl, hogy megkönnyítik a tanítást a gyerekek motiválásán keresztül, a tanároknak is vonzóak. Több iskolában is a High-Tech Suli programnak köszönhetően sikerült új tanárokat csábítani, illetve új szakköröket beindítani. A terem eszközeivel a tanulók megtapasztalják a kreatív alkotás élményét: például futurisztikus városokat hoznak létre, űrállomást építenek, a matematika-, fizika- vagy akár történelemismereteiket a korábban megszokottnál sokkal jobban elmélyítve.

A pályázaton elnyerhető digitális terem nem pusztán az informatika oktatására ad lehetőséget.

A High-Tech Suli program fontos célja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben a tanulók a különböző tantárgyakból tanultakat együtt használhatják fel a problémák megoldására – akárcsak az életben.

Már sok iskolában működik, amit felépítettünk, sőt tapasztalatok is vannak. Jól látszik, hogy a tanárok értik és ki is használják a terem adta lehetőségeket. A gyerekek játszva tanulnak, ezért azok, akik korábban tanulási nehézségekkel küzdöttek, mostanra sokkal könnyebben veszik az akadályokat. De hallunk olyan diákokról is, akik nem szeretnének elballagni az általános iskolájukból, és keresik a lehetőségeket, hogy minél több időt tölthessenek a HTS-teremben. Eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, mostanra egy nagyon együttműködő közösséggé formálódtunk – mondta el Horváth Ádám, a High-Tech Suli szakmai tanácsadója

Más fejlesztési programok főként a vidéki intézményekre fókuszáltak, ezért az idén először a High-Tech Suli program külön keretet nyit meg a budapesti és Pest megyei iskoláknak, így öt nyertes pályázó ebből a régióból kerül ki.

A High-Tech Suli pályázat az esélyteremtést és a pedagógiai újítás képességét együtt értékeli, ezzel biztosítva, hogy olyan iskolák vehessék igénybe a programot, amelyek egyébként nem rendelkeznek ilyen felszereléssel, de van pedagógiai programjuk az elnyerhető támogatás minél több korosztályt és tantárgyat lefedő, érdemi fejlesztő hatást biztosító beépítésére – árult el részleteket Horváth Ádám

A pályázatot november 26-ig nyújthatják be az intézmények, a termek felszerelése és a program indulása pedig már a jövő év első hónapjaiban megtörténik. A pályázat részletei megtalálhatóak a High-Tech Suli honlapján.

Borítókép: A High-Tech Suli eszközeivel berendezett tanterem (Fotó: High-Tech Suli)