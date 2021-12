Csillagtúra

A Szovjetunióban kiképzett első magyar űrhajós, Farkas Bertalan három óra híján nyolc napot töltött az űrben. A kétszeres űrturista, a Budapesten született Charles Simonyi 26,6 napot időzött a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). 2024-ben újra magyar űrhajós indulhat a kozmoszba. A Hungarian to Orbit, vagyis a Hunor nevezetű program – amire 2022. január 31-ig lehet jelentkezni a Hunor.gov.hu oldalon – amerikai együttműködéssel jön létre.

A jelentkezők rostálása jövőre lesz, a végső felkészítést négyen kezdik meg.

Az élményt nem adják ingyen. A leendő űrhajóssal szemben támasztott követelmények megegyeznek a nemzetközi sztenderdekkel. Ugyanazoknak a szigorú feltételeknek kell megfelelni, mint az űrállomáson szolgálatot teljesítőknek. Az űrrepülés várhatóan 2024-ben lesz, ez azonban műszaki, időjárási és egyéb okok ­miatt későbbre tolódhat.

A tervek szerint honfitársunk legalább három hétig, de legfeljebb három hónapig tartózkodik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.

Ezalatt szinte percre lebontott aprólékossággal osztják be az idejét. Küldetése a Földre visszaérkezését követően sem ér véget – a magyar űrkutatás és tudomány népszerűsítése hosszú ideig feladata marad.

A történelmi jelentőségű feladatra olyan elhivatott, öntudatos és kiegyensúlyozott személyiségűek jelentkezését várják, akiknek stresszhelyzetben is kiváló az ítélő- és döntési képességük, találékonyak és csapatban tudnak dolgozni.

Elvárás, hogy nagy mennyiségű információban gyorsan meglássák a lényeget, jól érveljenek, nagy nyilvánosság előtt is magabiztosan kommunikáljanak.

Nem utolsósorban pedig alkalmasnak érezzék magukat fizikailag is a nem mindennapi terheléssel járó megpróbáltatásra.

A magyar űrhajósjelöltek kiválasztása az Euró­pai Űrügynökséggel (ESA) összhangban történik. Az együttműködésnek köszönhetően az ESA űrhajós-válogatására korábban jelentkező és ott továbbjutó magyar jelöltek részévé válnak a magyar űrhajós-kiválasztásnak is. (Az európai szervezet idén meghirdetett pályázatára 22 ezren jelentkeztek. Magyarországról 116 férfi és 36 nő pályázott, míg három férfi paraűrhajósnak jelentkezett.) Egyetlen űrhajós repül, aki a magyar kiválasztási folyamat végén a négy legalkalmasabb és legjobban teljesítő jelölt közül kerül ki. A fennmaradó három jelölt közül az egyik lesz a tartalék – Farkas Bertalan tartaléka Magyari Béla volt –,

de az űrhajósjelölttel azonos alapkiképzésben részesül. A másik kettő, biztonsági tartalékként, váratlan esemény bekövetkezte esetén léphet az űrhajós vagy a tartalék helyére.

A jelentkezők először online alkalmassági tesztet oldanak meg, ennek célja a válogatáshoz minimálisan szükséges készségek és képességek felmérése. A legjobbakra pszichometriai és pszichológiai felmérés vár, amelynek célja a küldetés szempontjából lényeges személyiségjegyek felmérése és értékelése. A pszichés próbatételre leginkább felkészültek kerülnek a következő fordulóba. Rájuk repülő- és űrorvosi alkalmassági vizsgálat vár, amelynek célja nem csupán az aktuális egészségügyi alkalmasság megállapítása, hanem annak prognosztizálása, hogy a jelölt szervezete mekkora valószínűséggel képes a küldetés végéig egészségügyi állapotának és fizikai teljesítőképességének megőrzésére. Alapfeltétel az érvényes repülőorvosi alkalmassági igazolás. A jelöltek a repülőorvosi vizsgálathoz hasonló, de annál szigorúbb és összetettebb kivizsgáláson is átesnek. Ezek során alacsony nyomásnak, nagy és hosszan tartó gyorsulási és lassulási erőnek, terheléses vizsgálatoknak lesznek kitéve. A legígéretesebbeknek ezek után a gyakorlatban is bizonyítaniuk kell a küldetés során rájuk váró feladatokhoz hasonló kihívások és szimulált problémák megoldásával. Az egyes jelöltekről kialakult össz­kép alapján választja ki a „zsűri” a négy „leginkább alkalmas jelöltet”. Ők aztán részt vesznek még egy magyar szervezésű bevezetőképzésen, és az itt nyújtott teljesítményt figyelembe véve, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzést követően dől el, hogy ki repül és ki lesz a tartalék.

A kiválasztottakkal megkezdődik a végső akkreditációs eljárás: az űrhajóst szállító Axiom Space Inc. és az űrhajóst fogadó Nemzetközi Űrállomás programjának illetékes testülete is jóváhagyja a jelöltek személyét. Ehhez mindkettőnek alá kell vetnie magát az űrrepülésekre vonatkozó amerikai törvényi követelmények alapján végzett orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak, továbbá meghallgatásoknak az Egyesült Államokban. A kijelölt űrhajós és a tartalék részt vesz Houstonban az Axiom Space Inc. által szervezett körülbelül hat hónapos alapkiképzésen, amelynek keretében szimulált körülmények között (parabolarepülés, többórás víz alatti kiképzés) készítik fel az űrrepülésre és a Nemzetközi Űrállomáson való tartózkodásra. A kijelölt űrhajós ezenfelül részt vesz a küldetés szempontjából elengedhetetlen speciális képzéseken is. A jelentkező a kiválasztás bármely pontján dönthet a folyamat megszakításáról, azonban ezzel automatikusan kizárja magát az eljárásból.

Az űrhajósjelöltekkel szemben számos elvárást fogalmaztak meg. Feltétel a magyar állampolgárság, a bejelentett állandó magyarországi lakcím, az 1981. január 31. utáni születés, a büntetlen előélet, az úszótudás és a vezetői engedély. Ugyancsak szükséges a magas szintű és magabiztos angolnyelv-tudás, előnyt jelent az orosznyelv-ismeret, tekintettel az ISS orosz moduljára és műszereire.

Követelmény a felsőfokú, Magyarországon elismert végzettség, előnyt jelent a mérnöki, műszaki és természettudományos, továbbá az orvosi, fogorvosi végzettség. Jelentkezési feltétel a legalább három év szakmai tapasztalat műszaki, természettudományi vagy orvosi területen – doktori fokozat a megnevezett tudományterületeken három év szakmai tapasztalatnak beszámítható.

A jelentkező 150-190 centiméter magas lehet, a testtömege 50-95 kg közé kell hogy essen, míg a vérnyomása legfeljebb 140/90 Hgmm lehet. Feltétel az egészséges hangérzékelés és a színlátás. Műtéttel végzett látáskorrekció elfogadott, feltéve, hogy a beavatkozás látást és egyebeket befolyásoló komplikációktól mentes. (A jelentkezés kedvéért senkinek nem tanácsolják látásjavító műtét elvégzését!) A feltételeknek való megfelelést dokumentumokkal kell igazolni, illetve angol nyelvű – maximum háromezer karakter terjedelmű – motivációs levél is elvárás.

Az előbb felsorolt megannyi feltétel azt a célt szolgálja, hogy a kozmonauta a lehető legjobban teljesítsen odafent. Mert legyen bármilyen szuperember valaki, a földi kiképzőközpontokban nem készíthető fel a mikrogravitációs környezetben bekövetkező hatásokra. Az űrállomásra érkezést követően mindenkinél hányinger jelentkezik, vérszegénység alakul ki, emellett gyorsított öregedési folyamat zajlik le. Ennek lényege, hogy csont- és izomtömeg-lebomlás következik be, amely főképp a testtartásért felelős izmokat és csontokat, valamint az alsó végtagokat érinti. Megváltozik az ízérzékelés, az anyagcsere-folyamat felgyorsul. Az űrhajósok a szénhidrátban gazdag ételeket kívánják, ennek ellenére a Földre lefogyva térnek vissza. Gyakori az alvászavar és még hosszasan sorolhatók, hogy miféle próbatételek várnak az újabb magyarra.