Hazánkban is az omikron lesz a domináns

– Magyarországon összesen 61 személynél mutatták ki az omikron-fertőzést, tehát a számadatokból is látszik, hogy idehaza még nem ez a domináns vírustörzs. Az azonban egészen biztos, hogy hazánkban is át fogja venni irányítást

– hívta fel a figyelmet a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 Mokka című műsorában.

Szlávik János kiemelte: bár úgy tűnik, hogy a dél-afrikai mutáns sokkal gyorsabb terjedésű, mint a korábbi változatok, biztató hírek is érkeztek róla. Az első nagyobb angol tanulmány eredményei szerint ugyanis az omikron súlyossága sokkal enyhébb, a kórházba kerülés esélye kisebb eséllyel fenyegeti a fertőzötteket, akik pedig kórházba kerülnek, azoknak a nagy része oltatlan.

– Úgy tűnik, hogy ezt a vírusvariánst elkaphatják az oltottak is, de súlyos állapotba csak azok kerülnek, akik eddig nem találkoztak a vírussal vagy nincsenek beoltva

– rögzítette a szakember.

A brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala által elvégzett nagyszabású vizsgálatsorozat egyébként egybeesik több más vizsgálattal is, amelyek szintén az omikron variáns okozta súlyos megbetegedések kisebb kockázatát mutatták ki. Egy dél-afrikai tanulmány megállapításai szerint ugyanis az omikronnal fertőződött páciensek 70-80 százalékkal kisebb eséllyel kerülnek kórházba, mint azok, akik a delta variánst kapták el.

A dél-afrikai vírustörzs kapcsán az is kiderült, hogy a tünetei és lappangási ideje sokkal rövidebb, mindössze három-öt napig tart, a felismerését pedig az is megnehezíti, hogy a tünetei eltérnek a korábbi variánsok ismertetőjeleitől. Szlávik János szerint egyesek úgy vélik, hogy az omikron a SARS és a nátha keveredéséből származik. Erre utalnak a fertőzés első tünetei, a tüsszögés, az orrfolyás és orrdugulás, a fejfájás és a torokfájdalom is – magyarázta a szakember.

Az már bizonyos, hogy a Pfizer–BioNtech vakcinájának harmadik, emlékeztető oltása jelentős védelmet nyújt az omikron variánssal szemben.

A Pfizer és a BioNTech vizsgálati eredménye ugyanis egyértelműen igazolja, hogy a harmadik oltás után egy hónappal az immunrendszer védekezőképessége olyan szintű lesz az omikron variánssal szemben, mint az eredeti vuhani törzs esetében a második oltást követően. Ha azonban a harmadik oltás mégsem lenne elegendő, a Pfizer–BioNtech bejelentette, hogy márciusra elkészül egy speciális, kifejezetten az omikron ellen kifejlesztett védőoltás is, amelyből Magyarország 9,5 millió adagot rendelt meg. Az omikron-vakcinát hazánk várhatóan 2022 második felében és 2023-ban fogja megkapni.

Nyugodt ünnepek az egészségügyben

Ahhoz képest, hogy más országokban a koronavírus milyen nagy terhelést okozott, Magyarországon nyugodt karácsonya volt az egészségügynek – tájékoztatott a budapesti Honvédkórház főigazgatója a közmédiában. Wikonkál Norbert Miklós hangsúlyozta: a harmadik oltások beadása kapcsán Magyarország zseniális volt, mivel időben kezdte el a lakosság védettségének a megerősítését. Elmondta azt is, hogy a vakcinációt illetően messze a harmadik körös oltások vezetnek, ugyanakkor sokan vannak, akik meggondolják magukat, és most kérik az első vagy a második dózist is. A szakember arra is kitért, hogy az Európában egyre több helyen dominánssá való omikron által relatíve kedvezőbb irányt vett a koronavírus-járvány. Véleménye szerint ez a variáns ugyan sok embert ér majd el, de kevesebbé okoz majd megbetegedéseket. – Ugyanakkor szinte biztos az is, hogy hamarosan elindul az ötödik hullám – tette hozzá.

