Tárgyalásokat folytat a Jobbik és Márki-Zay Péter

A közösségi médiában jelent jelentek meg az a fotók, amelyek tudatják a széles nyilvánossággal, hogy Jakab Péter, a Jobbik elnöke és Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt találkozott december 30-án Hódmezővásárhelyen. A két politikus elzárkózik attól, hogy információt adjon ki a tárgyalásról, de mivel Jakab Péter a Telexnek annyit elárult, hogy a sajtón keresztüli üzengetést szerette volna lezárni ezzel a találkozóval, sejthető, hogy a közelmúltban felmerült témák kerültek elő.

Az egyik ilyen a finanszírozás kérdése. Márki-Zay korábban úgy nyilatkozott, a Jobbik saját erejéhez képest nem megfelelő mértékben szállt be a kampány támogatásába, de Jakab Péter ennek az ellenkezőjét állította, szerinte a legnehezebb egyébi körzeteben jobbikos jelöltek indulnak jövőre, és mögéjük a kellő határozottsággal állt oda a párt.

Egy másik fontos téma a frakciók újra szervezése. Márki-Zay Péter megszellőztette, hogy a hatpárti baloldali megállapodáson kívül szeretne létre hozni egy hetedik frakciót, amelybe a Fideszből kiábrándult konzervatív szavazókat invitálnák, de Jakab Péter két orgánumnak is úgy nyilatkozott, hogy menet közben nem kíván változtatni a megállapodáson.

Nem tudni, a hódmezővásárhelyi találkozón ez szóba került-e, de közben a Jobbik képviselői újabb ígéretekkel álltak a nyilvánosság elé, és ez lehetett téma a megbeszélésen. A jobbikos Brenner Koloman kijelentette, ha kormányra kerülnek, akkor biztosítják, hogy az érettségiig minden magyar fiatal legalább középfokú nyelvvizsgát tehessen. Hozzátette, a szakképzésben is elérhetővé teszik a megfelelő szintű idegennyelv-tudáshoz való hozzájutás lehetőségét. A képviselő azt az ígéretüket is ismertette, hogy az első diplomát mindenki ingyenesen szerezheti meg. Ez – bizonyos feltételekkel – igaz lesz a mesterdiplomára és a doktori képzésre is.

Borítókép: A két politikus a hódmezővásárhelyi találkozón (Fotó: Facebook/Jakab Péter)