Tisztújítás a Helyi Rádiók Országos Egyesületében

Elnököt és elnökségi tagokat választott a Helyi Rádiók Országos Egyesülete (Heroe).

Az egyesület elnöki tisztségét továbbra is Ürge Dezső, a Sláger FM ügyvezetője tölti be, elnökségi tagnak Fodor Istvánt, a Media Moment Kft. üzletfejlesztési igazgatóját, Gajdics Ottót, a Karc FM ügyvezetőjét, Jámbor Csabát, a Gong FM ügyvezetőjét, Nacsa Norbertet, a szegedi Rádió 88 ügyvezetőjét, Szakács Tibort, a Best FM Nyíregyháza ügyvezetőjét, valamint Tóth-Szántai Józsefet, a Rádió M főszerkesztőjét választották meg.