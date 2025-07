Újabb programpontra derült fény a Tisza Párt titokzatos programjából, ami szintén csődöt jelentene

„A Tisza Párt jelezte, hogy „visszaadná” az önkormányzatoknak az oktatási, a szociális és egészségügyi intézményeket. Rögzíteni kell: Székesfehérvártól senki nem vett el szociális vagy egészségügyi intézményeket” – írta a közösségi média oldalán Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere arra reagált, hogy Magyar Péter egy újabb pontot árult el a Tisza Párt senki által nem ismert kormányprogramjából, nevesül, hogy visszavonnák a települések önazonosságának védelméről törvényt, illetve újra a településekre bíznák az iskolák és kórházak üzemeltetését.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fontosnak tartja, hogy megismerhető legyen a Tisza Párt programja is. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Cser-Palkovics András az utóbbi időkben is több interjút adott a balos orgánumoknak, azt is megkérdezték tőle, hogy mikor lép már ki a Fideszből. A polgármester most is kiemelte, a Tisza Párt ígérete több helyen is komoly problémákat vet fel, ugyanis az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat nem intézmények, az egészségügyi és szociális intézmények (pl. a kórházak) pedig a megyei önkormányzatoktól kerültek át az államhoz.

Intézményként az iskolák kerültek állami fenntartásba a települési önkormányzatoktól, jelentős részben egyébként az önkormányzatok kifejezett kérésére. A kisebb és közepes települések nem tudták ugyanis fenntartani azokat, de még Székesfehérvárnak is brutális hiteleket kellett felvennie, hogy fenn tudja tartani a sulikat. Fenntartói jog volt ugyanis, de állami támogatás ezekhez csak részben, és az is egyre kevesebb. A következmény: csőd szélére került, eladósodott települések

– jelentette ki a polgármester.