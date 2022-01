Továbbra is fennáll az a feltételezés, hogy el akarták adni a Városházát + videó

A momentumos Soproni Tamás jelentését fogadta el a budapesti Városháza feltételezett eladását vizsgáló bizottság az utolsó ülésén, így ezzel állnak majd szerdán a közgyűlés elé.

A bizottság elé két javaslat érkezett, az egyiket Kovács Péter, a bizottság fideszes elnöke, a másikat pedig a momentumos alelnök készítette. Mivel a testület baloldali többségű, Soproni jelentését fogadták el.

Láng Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese arról beszélt a Mediaworks–Hírcentrumnak, hogy

ennek ellenére az a feltételezés továbbra is fennáll, hogy el akarták adni a Városházát. A politikus szerint a baloldali többségű bizottság rendkívül rövid határidővel dolgozott, és azt is meghatározták, hogy mit vizsgálhatnak és mit nem. Tehát már az elejétől azt érezte, hogy kész is van a jelentés. Karácsony Gergely azon kijelentését miszerint „sz…k rá” mi van a felvételeken, úgy kommentálta, hogy méltatlan egy főpolgármesterhez. Szerinte Karácsony Gergely szakmailag és emberileg is folyamatos lejtmenetben van.