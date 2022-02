Márki-Zay szerint a rasszizmus hagyománytisztelet + videó

Az elmúlt napokban több olyan videó is megjelent, amelyekben Márki-Zay Péter rasszista vicceket mesél. Az egyik legismertebb talán az, amelyikben a baloldali jelölt szerint „Michael Jackson gazdag fehér nőként” halt meg. De olyan is elhangzott, hogy a baloldali összefogás a „fasisztákat és a kommunistákat” is képviseli.

Egy a szélesebb nyilvánosság elé nemrég került videó szerint Márki-Zay hagyománytiszteletnek nevezi a rasszizmust. A politikus 2021 áprilisában interjút adott a baloldali Gulyás Márton internetes műsorának. A műsor 7. percében Gulyás Márton Márki-Zayt korai politikai ambícióiról kérdezgette, ekkor Márki-Zay szóba hozta Barack Obamát.