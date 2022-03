Így szavazhatnak a Magyarország határain túl élő magyarok április 3-án

A négy évvel ezelőtti, 2018-as Országgyűlési voksoláson a határon túli, magyar állampolgársággal rendelkező magyarok magyarok – hivatalosan a magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező állampolgárok közül a választási névjegyzékbe több mint 378 ezren vetették fel magukat, közülük több mint 224 ezren szavaztak levélben, érvényesen.

A Nemzeti Választási Iroda akkor kiadott hivatalos adatai szerint

96,24 százalékuk a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazott.

Az LMP akkor a voksok 0,93, a Jobbik 0,91, az MSZP-Párbeszéd 0,55 százalékát kapta, a többi pártra ennél kevesebb voks érkezett.

Ezek a levélszavazati arányok 2018-ban a kormánypártok számára a Magyarországon leadott voksokból összesített eredményen felül plusz egy mandátumot hoztak, amely viszont akár kettő is lehetett volna.

Az ellenzéki tagokkal kiegészült Nemzeti Választási Bizottság, majd a Kúria ugyanis mintegy ötezer határon túli szavazatot érvénytelenített arra hivatkozva, hogy azokat saját címzésű és nem előre gyártott borítékban adták postára. Tették ezt annak ellenére, hogy a választási eljárási törvényben egyetlen szó sem esik a borítékok elvárt formájáról, kinézetéről. A törvénytelenségen legalább egy fideszes képviselői mandátum elúszhatott, ezért lett végül a kormánypártoknak 133 és nem 134 képviselőjük. A Fidesz-KDNP pártszövetség az ügyben négy évvel ezelőtt az Alkotmánybírósághoz fordult, ám a taláros testület a kormánypártok kérelmező kifogását elutasította.

HA KÜLKÉPVISELETEN SZAVAZOK ÁPRILIS 3-ÁN, MIRE ÉS KIRE SZAVAZHATOK PONTOSAN ÉS MIKOR?

Azok a magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, akik a magyarországi Választás 2022 napján, április 3-án külföldön tartózkodnak – például a külföldön munkát vállaló, életvitelszerűen ott élők – szintén jogosultak voksolni az Országgyűlési Választáson, illetőleg a Gyermekvédelmi Népszavazáson.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel, vagyis a választási regisztráció január 27-e óta kérhető. A Nemzeti Választási Iroda korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-világjárványra tekintettel a helyi járványügyi előírások a külképviseleti szavazás megtartását befolyásolhatják vagy akár el is lehetetleníthetik azt.

Azon külképviseletek listája, ahol a határon túl élő magyaroknak lehetőségük van a szavazásra 2022-ben külföldön, a valasztas.hu-ra kattintva érhető el.

Bizonyos Európán kívüli kontinenseken az időeltolódás miatt módosulhat a Választás 2022 időpontja, így akár a hivatalos, április 3-i időponttól eltérő napon is voksolhatnak az ott élő magyarok. A külképviseleteken leadott, illetve a levélcsomagokban beérkező szavazatok összeszámlálásának azonban a többi vokssal együtt, azok Magyarországra érkezését követően történik.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a külképviseleten voksolóknak lehetőségük van szavazni az országos pártlistákra és a lakóhelyük szerinti egyéni választókerületi jelöltekre is, valamint ők is részt vehetnek az Országgyűlési Választással egyidőben tartandó Gyermekvédelmi Népszavazáson is.