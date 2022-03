Máig kísérti szélsőséges múltja a Jobbikot

Felháborodást keltett Bíró László, a baloldali koalíció által két éve, a tiszaújvárosi időközi választáson támogatott jobbikos jelölt is, a közösségi médiában korábban tett kijelentéseivel. „Tetűcsúszdás” zsidó turistákról és „zsidóuzsora banktőkéről” értekezett, a fővárosra „Judapestként” hivatkozott. Ennek ellenére Karácsony Gergely főpolgármester személyesen kampányolt neki, Márki-Zay Péter pedig arra kérte „zsidó honfitársait”, hogy „igenis az antiszemita megjegyzéseket tevő jobbikos képviselőt támogassák”.

Alaposan felborzolta a kedélyeket Kulcsár Gergely hírhedtté vált köpködése is. A Jobbik korábbi parlamenti képviselője azzal kérkedett, hogy a pesti Duna-parton kivégzett zsidó mártíroknak emlékül szolgáló cipőkbe köpött, erről pedig belső levélben tájékoztatta párttársait, és őket is erre biztatta. Egy másik, jobbikos képviselőtársainak szánt írásában „biboldó-bérenc” frakciókról és „kamukausztról” értekezett, de olyan e-mailt is küldött, amelyben náci horogkeresztmintával kívánt boldog új évet. Baloldali szövetségesei megbocsátottak neki, de pártja végül kizárta, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésben négy évvel ezelőtt szerzett képviselői mandátumához viszont továbbra is ragaszkodik.

Az egykori ózdi alpolgármester, Farkas Péter Barnabás esete is nagy vihart kavart. A jobbikos politikus kezdetben tagadta, hogy a katowicei holokausztinstalláció előtt készített fotón náci karlendítést mutatott volna be, de egy később előkerült másik fénykép egyértelműen lebuktatta őt.

Akkor azt nyilatkozta, a Jobbik akkor kezdett számára vonzó lenni, amikor szerinte elkezdte levetkőzni szélsőséges mivoltát. Tettét egyfelől ittas állapotával próbálta mentegetni, másfelől pedig nem tekintette hivatalos programnak a múzeumban tett látogatást. „A Fidesz »zsidesz«, Horn Gyula pedig »zsidó gyilkos«

– így fogalmazott korábban Facebook-bejegyzésében a Jobbik keszthelyi elnöke, Herold János. Azt is állította, „a Fidesz vezetői mindig is zsidók voltak”, ennek alátámasztására pedig Dávid-csillaggal jelölte meg a kormánypárti politikusok nevét.

Borítókép: Farkas Péter Barnabás (Fotó forrása: Naphíre.hu)