Minden, amit a választásról tudni kell! Megjelent a Mandiner Választási Különszáma (X)

Április első vasárnapján újabb négy évre határozzuk meg az ország sorsát és minden magyar állampolgár eldöntheti milyen irányba tartson a közös utunk. Sokan döntenek meggyőződésből, vannak, akik az érzéseikre hallgatnak és olyanok is, akik előre tekintenek és a múlt tapasztalásaiból és a jövő ígérete szerint hozzák meg döntésüket.

Lehet, hogy az elmúlt 30 évben nem foglalkoztatta a politika, lehet, hogy még nincs is személyes tapasztalata a rendszerváltás utáni időszakból a jelenig, de szeretné reálisan és mégis színesen látni ezt az időszakot, mielőtt döntést hozna a jövőjéről.

A Mandiner választási különszáma pont erre kínál lehetőséget! A 130 oldalas különszám bevezetőjében rögtön a közepébe vághatunk. A törésvonalakról, az ideológiai különbözőségek valódi hátteréről az NGO-k szerepéről és a magyar önállósági törekvésekről, határokról írja le gondolatait Szalai Zoltán a Mandiner lapigazgatója.

Kezdődhet is az időutazás, amellyel kontextusba helyezhetjük a jelenünket. A rendiségtől a tömegdemokráciáig tartó utat az 1848-as polgári átalakulást megelőző időszaktól követhetjük le 2018-ig színes fotókkal.

Áttekintés kaphatunk arról, hogy 1990 óta hogyan készült a Fidesz választásról választásra. Arról is bővebben olvashatunk, hogyan segíti a politikai stabilitást a választási rendszer.

A Visszatekintőben a rendszerváltás utáni kampányfőnököktől tudjuk meg, hogyan lehet „tűzben tartani” a bázist. Lezsák Sándor, volt MDF-es, Magyar Bálint volt SZDSZ-es kampányfőnök is visszaemlékezik Emlékszik még valaki arra, hogy ki volt a Fidesz első kampányfőnöke? Tirts Tamás , aki még azt is elmeséli , hogy kinek köszönhető a Roxette: Listen to your heart dala ,mint kampánydal de azt is megtudhatjuk hogyan lett a narancs a pártközösség színe.

Színes történeteken keresztül jutunk el a jelenig és a legnagyobb kérdésig: Ki veszi be a házat? A Nézőpont intézet elemzése erre is a legmélyebben, részletesen keresi a választ. Az elmúlt 12 évről Török Gábor elemző és Giró-Szász András politikai tanácsadó gondolatait olvashatjuk.

A Mandiner választási különszáma alaposan mérlegre tette a kormányzás eredményeit. A terület szakértői beszélnek a gazdasági, a családvédelmi , biztonságpolitikai kérdéseken túl a vidék fejlesztésekről és erősödő városokról is.

Milyen programot kínál a baloldal? Betekintést nyerhetünk a belpolitikai arénába és választ kapunk arra, miért támaszkodik a nyugati NGO-kkal szövetkező unióra a baloldal.

Pontos, sokrétű elemzések, kormányzati eredmények mérlege után Schmidt Mária, Fodor Gábor, Lánczi András, Böcskei Balázs értekezéseit olvashatjuk olyan fontos kérdésekről, mint: Ki lesz Európa új ura a XI. században?-erről Schmidt Mária írását olvashatjuk.

Mire eljutunk a 130. oldalig igazán naprakészek leszünk a múlt történéseivel, útmutatót, összefoglalót kapunk a jelen eseményeiről és értékes gondolatokat osztanak meg velünk korunk ideológusai is.

A Mandiner választási különszáma kortörténeti lenyomat, egy olyan kiadvány amelyet a választás után is elteszünk a családi könyvtárba. A 2022-es választás hívta életre ezt a kiadványt amelynek fotói igazi csemegeként önmagukban mesélnek a közelmúltról és jelenről, az elemzések, cikkek olvasása közben pedig mi magunk is érezzük, hogy részesei vagyunk ennek a múltnak és jelennek, alakítói a jövőnek.

