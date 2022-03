Minden támogatást megad Magyarország a menekülteknek

A jelenlegi helyzet súlyos aggodalomra ad okot, a magyar kormány – európai uniós és NATO-szövetségeseivel együtt – elítéli Oroszország katonai fellépését, egyúttal minden segítséget megad az Ukrajnából menekülőknek és az ott maradtaknak is

– jelentette ki lapunk megkeresésére a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kifejtette: a legfrissebb adatok szerint több mint másfél millióan hagyták el Ukrajnát az orosz támadás kezdete óta, ebből több mint 191 ezer ember érkezett Magyarországra. Ebben a számban jelentős arányban vannak magyarok is.

A baloldal vérlázító nyilatkozatokat tesz

– Magyarország minden idők legnagyobb humanitárius akcióját indította el az ukrajnai menekültek és a Kárpátalján maradtak megsegítésére, emellett elindult a Híd Kárpátaljáért segélyakció is, amelyben már több mint félmilliárd forint adomány gyűlt össze, és folyamatosak a felajánlások – mutatott rá az államtitkár. Szavai szerint nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország, az egész nemzet összefogott.

Fontosnak tartja azonban kiemelni, hogy – amint a napokban többször is elhangzott – Magyarország sem katonát, sem fegyvert nem szállít Ukrajnába, és egyetlen olyan lépést sem tesz, ami az országot ebbe a háborúba belesodorná.

– Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, beleértve a kárpátaljai magyarságot is. Megdöbbentő látni azt, hogy miközben a kormány mindent elkövet a bajbajutottak megsegítéséért, a baloldal még egy ilyen szintű válság idején is csak a saját politikai hasznát nézi, és kampánytémaként használja a kárpátaljai magyarságot. A baloldal miniszterelnök-jelöltje a napokban számtalan olyan kijelentést tett, ami nemcsak vérlázító, de háborúba sodorná hazánkat, és életveszélyt is jelent az ott élő magyarok számára is – fogalmazott a politikus, aki ezúton is arra kérte őket, hogy fejezzék ezt be, legalább a háború idején tartózkodjanak a felelőtlen megnyilvánulásoktól, mert óriási bajt okoznak vele.

Teljes összefogást tapasztalnak

Potápi Árpád János kérdésre rámutatott arra, hogy a magyar kormány,azon belül a nemzetpolitikai államtitkárság minden tőle telhető segítséget megad az ukrajnai bajbajutottaknak.

A humanitárius segítségen túl az államtitkárság forrásainak egy részét is átcsoportosítottuk, és a kárpátaljai magyarság humanitárius megsegítésére fordítjuk. A háború kitörését követően azonnal egyeztettem a külhoni magyar közösségek vezetőivel, és döntöttük arról, hogy a határon túli területeken összegyűlt adományokat is a Híd Kárpátaljáért segélyprogramba küldjük. A kárpátaljai magyarok továbbra is mindenben számíthatnak Magyarországra

– hívta fel a figyelmet a politikus. Egyúttal kitért arra: megható látni, hogy a testvértelepülések is azonnal összefogtak. Úgy véli, az elmúlt években indított testvértelepülési programjuk most hozta meg az igazi gyümölcsét. Mint mondta, a napokban, amikor a magyar–ukrán határon járt, rengeteg településvezetővel találkozott, akik mind segítséget hoztak.

Sok kárpátaljai a szülőföldjén maradt

– Bár súlyos a helyzet Ukrajnában, Kárpátalját mindeddig nem érte katonai támadás. Reménykedünk benne, hogy ez így is marad, ugyanakkor mindenre fel kell készülni. Azt látjuk, hogy a jelenlegi kritikus helyzet ellenére is nagyon sok kárpátaljai magyar a szülőföldjén maradt, és még ebben a rendkívüli válságban is másokon, a Kárpátalján túlról érkező ukrajnai menekülteken segít: szállással, élelemmel, önkénteskedéssel. Köszönettel tartozunk mindnyájuknak ezért a hihetetlen helytállásért – fejtette ki az államtitkár. Emlékeztetett Orbán Viktor kormányfő kijelentésére: „A háborút elítéljük, az erőszakra nemet mondunk, szövetségeseinkkel együtt vagyunk.”

Magyarország továbbra is minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a béke mielőbb helyreálljon, mert ez mindenki érdeke

– fűzte hozzá a kormánypárti politikus.

Borítókép: Menekültek a záhonyi vasútállomáson (Fotó: Havran Zoltán)