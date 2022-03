Mindenre megoldást találni

Molnár Gergő, aki találkozásunkkor is a folyamatosan érkező menekültek fuvarozását koordinálja, már február 25-e óta a pályaudvaron önkénteskedik. Mint mondja, az Ukrajnából érkezők többsége továbbra is csak átutazóban van Budapesten, ezért az ő elhelyezésüket a Migration Aid szervezi, azáltal, hogy a magánszemélyek által felajánlott szállásokat kezeli. A szervezet adatbázisában azonban egyre fogynak a rendelkezésre álló szállások, így a legnagyobb segítséget most az újabb felajánlások jelentenék. – Az önkéntes fuvarosok – akik vagy munka után, jellemzően öt-hat óra körül kapcsolódnak be, vagy a menekültek megsegítésére létrehozott Facebook-csoportban ajánlják fel a szolgáltatásaikat – szintén ingyen szállítják a menekülteket a megadott címre. Persze nem ritka eset, hogy taxit kell hívni, amit sokan anyagi nehézségek, sokan pedig a Magyarországon használhatatlan és átválthatatlan hrivnya miatt nem tudnak megfizetni.

Ilyen esetben pedig, legyen szó taxiról, vagy egy patikából kiváltott gyógyszerről, nem tudok mást tenni, mint zsebbe nyúlok és kifizetem helyette

– meséli Gergő.

Ingyen szállást és ingyen fuvart is szerveznek (Fotó: A szerző felvétele)

Elmondása szerint a legtöbb menekült hasonló nehézségekbe ütközik a jegyvásárlásnál is. Igaz, a belföldön érvényes szolidaritási vonatjegyek díjmentesek, a helyjegyet azonban meg kell vásárolni, amire sok esetben szintén az önkéntesek dobják össze a pénzt. Ha valaki azonban huzamosabb ideig akar Magyarországon maradni, kicsit egyszerűbb a helyzet, mivel az elszállásolását és az utaztatását s a Katasztrófavédelem intézi – teszi hozzá.

Gyermekek sokkos állapotban

A református szeretetszolgálat önkéntese arra is kitér, hogy a felnőttek mellett a menekült gyermekeket is nagyon megviseli a mostani helyzet, többen sokkos állapotba is kerülnek.

A minap egy tíz éves kislányt vitt el a mentő, aki az elmúlt évek alatt már a második háborús konfliktust éli meg, ezért a családjával együtt ismét menekülni kényszerül.

– jegyzi meg.

Szerencsére a Nyugati pályaudvar területén 0-24 órában egy orvosi ellátóhely is működik, ahol az általánosabb egészségügyi panaszokat ott helyben igyekeznek ellátni. Az ügyeletes szakemberek lapunk kérdésére megerősítik, hogy a gyermekek és a felnőttek egyaránt kimerültek, a kisebbek közül pedig sokan megfáztak és köhögnek. Az ügyeletes orvos szerint a cél az lenne, hogy a menekültek, akik néhány napnál tovább terveznek Magyarországon maradni, a szállásukhoz közeli egészségügyi intézményeket keressék fel, ehelyett sokszor olyanok jönnek vissza, akik már napok vagy hetek óta az országban vannak.

Éjjel-nappal működik az egészségügyi ellátóhely (Fotó: A szerző felvétele)

Mint mondja, a minap például egy menekült nő egészen Hajdúszoboszlóról utazott a Nyugatiba, hogy segítséget kérjen tőlük. Sokan tehát nincsenek tisztában azzal, hogy ukrajnai menekültként milyen egészségügyi ellátásban részesülhetnek Magyarországon, ezért az elsődleges feladat az, hogy a tájékoztatást és a betegirányítást pontosan megszervezzék

– mutat rá a szakember.

Különbségtétel nélkül

Néhány méterrel arrébb a World Roma Federation, azaz a Roma Világszövetség tagjai meleg étellel kínálják az embereket. Tóth György, a szervezet magyarországi elnöke lapunk kérdésére elmondja, hogy négy napja osztanak ételt a Nyugatiban, de úgy tervezik, hogy a következő öt napban is ki fognak jönni. Közben dolgozik egy csoportjuk Záhonyban is, és szeretnének a Keleti pályaudvaron is egy segélypontot üzemeltetni. Mint mondja, szervezetük nem tesz különbséget, hogy valaki roma vagy nem roma származású, magyar vagy ukrán menekült, hanem kivétel nélkül mindenkinek jogi és információs segítséget adnak, valamint megvendégelik egy tányér meleg étellel is.

Azt szoktuk mondani, hogy nem vagyunk olyanok mint Isten, de az Isten bennünk lakozik, ezért megtesszük, ami tőlünk telik

– hangsúlyozza a szervezet elnöke, aki mindenkit arra biztat, hogy ne a fotelből, inkább személyesen tapasztalja meg, hogy mi zajlik a helyszínen.

Telefontöltési lehetőséget és ingyenes internetkapcsolatot biztosítanak a menekülteknek (Fotó: A szerző felvétele)

Borítókép: Önkéntes segít az Ukrajnából érkező menekülteknek a Nyugati pályaudvaron (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)