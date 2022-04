Csak a Fidesz és az MSZP tagja 1990 óta az Országgyűlésnek

Az 1990-es rendszerváltás óta nyolc országgyűlési választást rendeztek Magyarországon, az első, még kétfordulós szavazást 1990. március 25-én és április 8-án tartották, a voksolás feltételeit a nemzeti kerekasztal tárgyalások során dolgozták ki. A parlamentbe jutásért a két fordulóban 58 párt és 1623 jelölt mérkőzött, a szervezetek közül 19 tudott területi, 12 pedig országos listát állítani. Az első fordulóban a legtöbb szavazatot, a voksok 24,72 százalékát az Magyar Demokrata Fórum kapta, de végül ezzel is megszerezte a mandátumok csaknem 42,5 százalékát. Antall József vezetésével koalíciós kormány alakult a Független Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Néppárt részvételével, a három párt 229 mandátummal (csaknem 60 százalék) rendelkezett az összesen 386-ból. A legnagyobb ellenzéki párt az SZDSZ lett 93 mandátummal.

Szinte utolsóból első

A rendszerváltás utáni első országgyűlési választáson csupán 33 mandátumot kapó Magyar Szocialista Párt nyerte meg az 1994-es voksolást, és több mint meghatszorozta négy évvel korábbi eredményét, a 386 parlamenti helyből 209-et szerzett meg. Az MSZP egyedül is alakíthatott volna kormányt, de mégis koalíciós szerződést kötöttek az 1990-ben még antikommunistának mutatkozó SZDSZ-el, az összefogáshoz a liberális párt 69 mandátummal járult hozzá. A miniszterelnöki széket Horn Gyula (MSZP) foglalta el. A megméretés nagy vesztese az 1990-es voksolást megnyerő MDF volt, amely 1990-hez képest 126 mandátumot veszett, és a pártnak ezúttal meg kellett elégednie 38 parlamenti hellyel.

Hatalmas győzelem

Nagy győzelmet aratott az 1998-as országgyűlési voksoláson a Fidesz, a párt a négy évvel korábbi húsz mandátumát 148-ra növelte, de a kormányzáshoz így is koalíciós partnerre, partnerekre volt szüksége. Végül koalíciós kormány alakult Orbán Viktor vezetésével, a Fidesz, az FKGP és a KDNP részvételével. Az 1998-as voksolás nagy nyertese volt a MIÉP is, amely 5,6 százalékos eredményével átlépte az 5 százalékos küszöböt, és bejutott az Országgyűlésbe, ahová a párt 14 képviselője ült be. Az 1994-ben koalíciós kormányt alakító MSZP és SZDSZ hatalmasat bukott, a két párt összesen 120 mandátumot vesztett a négy évvel korábbi eredményéhez képest.

Visszatért a baloldal

A 2002-es országgyűlési választást ismét a baloldal nyerte meg, és Medgyessy Péter (MSZP) alakíthatott koalíciós kormányt. Az MSZP 178, az SZDSZ 19 mandátumot szerzett a voksoláson, így a két párt együtt 197 parlamenti hellyel rendelkeztek a 386-ból. Az MDF-el közös országos listát állító Fidesz úgy veszítette el a 2002-es voksolást, hogy együtt 188 mandátumot szereztek, többet, mint négy évvel korábban. Akkor, 1998-ban a Fidesz 148, az MDF pedig 17 mandátumhoz jutott, csak akkor az FKGP-vel meglett a többség. A 2002 voksolás vesztese volt a MIÉP is, a Csurka István vezette párt 4,6 százalékos eredményt ért el, így éppen elmaradt az 5 százalékos választási küszöbtől. Az érdekesség az volt, hogy a MIÉP 2002-ben, az első fordulóban több mint 8 ezer vokssal kapott többet, mint 1998-ban, csak ez a magasabb választási részvétel miatt ezúttal kevésnek bizonyult.