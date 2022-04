Orbán Viktor: Van tapasztalatunk, hogyan kell kimaradni egy háborúból

– Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból – erősítette meg a kormány álláspontját Orbán Viktor kormányfő a TV2-nek adott interjújában. A miniszterelnök a Tények című műsorban beszélt a választás előtti utolsó megszólalásában, és hangsúlyozta:

az urnanyitás előtt a legnagyobb kérdés: háború vagy béke.

– Vannak Európában olyan országok, akik részt akarnak venni a háborúban, míg a magyar érdek, hogy kimaradjunk belőle – mondta a kormányfő.

Magyarország segít

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy a kampány elején ez volt a kérdés: előre, vagy hátra, majd pedig kitört a háború. Mint mondta, a magyar érdek az, hogy ebből kimaradjunk. – A következő kormány, vagy távol tartja, vagy pedig kockáztatja a háborúba sodródást – mondta. Orbán szerint a baloldal megegyezett Ukrajnával, a nemzeti oldal viszont nem gondolja azt, hogy az ukránok háborúját kell megvívnunk.

A tét, hogy a magyar gazdaság talpon marad-e, vagy sem. A tartalékok végére érnénk néhány hét alatt, üzemeket kellene bezárni, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg

– jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy támogatják az Európai egységet, a szankciókat nem vétózzuk meg, de van egy vörös vonal, amit nem léphetünk át.

– Lakosságarányosan mi segítünk a legtöbbet a menekülteknek, beengedtük őket, enni és inni adunk nekik, biztosítjuk a közlekedést, bölcsődei ás óvodai ellátást biztosítunk. A magyarok becsületesen és szívből segítenek, akkor is, ha nem felejtjük el, hogy békeidőben az ukránok rosszul bántak a magyarokkal. Ők azonban most az életükért futnak, a rendes ember pedig segít nekik – fejtette ki a kormányfő.

Szerinte a háborúból nagyon nehéz kijönni, habár elkezdeni könnyű.

– Az egész frontvonal halad nyugat felé, a háborúnak pedig sosem az a vége, amit az elindítók az elején gondoltak

– vélekedett Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte, hogy emiatt kezdte el használni a stratégiai nyugalom kifejezést, nem szabad lelkesedésből, indulatból olyan lépéseket tenni, amit aztán később megbánunk. Elmondta, hogy komoly válságok vannak előttünk és mögöttünk is, azzal kapcsolatban, hogy mi volt a válság utáni kormányfilozófia, a kormányfő elmondta, még egy lépéssel hátrébb kell menni.

– Voltam már úgy miniszterelnök, hogy háború volt a szomszédban. Akkor azt szerették volna, hogy a magyarok a dél határ mentén nyissanak tüzet Szerbiára, akkor is sikerült ebből kimaradni, a mostani helyzet azonban más, mert a mostani kockázat összehasonlíthatatlanul nagyobb az akkorinál

– emlékeztetett a kormányfő.

Saját recept kell

Elmondta; vannak forgatókönyvek, azonban csak azt szabad átvenni, ami a magyar alkatnak és körülményeknek megfelelnek. – Nekünk mindig saját receptet kell kidolgozni.

2010 után is munkahelyvédelmi akciótervet dolgoztunk ki, minél több munkahelyet nyitva tartanunk és az embereket munkához juttatni. Átalakítottuk a magyar gazdaság szerkezetét és a pandémia során is inkább a vállalkozókkal egyeztünk meg, megtámogattuk a kis és közepes, sőt a nagy cégeket is, hogy ne bocsássák el az embereket

– sorolta a miniszterelnök.

A választási csalásokról is kérdezték a miniszterelnököt. Elmondta, minden választás más körülmények között zajlik, korábban a technológia szerepe sokkal kisebb volt, most azonban sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint bármikor korábban.

– A baloldal törvénytelenül megszerezte emberek adatokat, majd ezeket kivitték külföldre, visszatáplálták Magyarországra és adatbázisokat hoztak létre – foglalta össze a baloldali kampányra vetülő gyanút Orbán. A kormányfő jogi megközelítése szerint

ez súlyos törvénysértés és ha ez igaz, ilyen mértékű tömeges csalásra a választások történetében nem emlékszik.

A baloldal háborús kockázatot jelent

A népszavazás jelentőségéről Orbán Viktor azt mondta, a háború kérdése most mindent visz, az és annak következményei életek munkáját tehetik tönkre. – De fontos kérdés a gyermekeink nevelése is, a nyugati divatok először mókásnak tűntek, azonban ma már lobbicsoportok az ő életmódjukat gyermeknek is kezdték el terjeszteni – mutatott rá a miniszterelnök. Szerinte a genderideológia nyugati irányból halad felénk, és

ha nem tisztázzuk a kérdéseket, nem tesszük tisztába, hogy az apa férfi, az anya nő, akkor a propaganda akadálytalanul bejut az iskolában, és mikor felébredünk, már késő lesz.

– Nem engedhetjük meg, hogy más végezze el ezt a munkát helyettünk, a szülők neveléshez fűződő jogait kell megvédenünk – tisztázta Orbán.

Hogy miért szavazzanak a Fidesz-KDNP-re az emberek? Erre a kérdésre a miniszterelnök azt válaszolta, gondolják át a választók a döntésüket. – A választás mégiscsak ünnep, felelősségteljes ünnep, amin eldöntik az emberek, merre haladjon az ország a következő négy évben – magyarázta. Orbán Viktor értékelése szerint a háború vagy béke közüli választás a holnapi voksolások tétje, így arra kérte az embereket, ne kockáztassák hazánk békéjét. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

A baloldal háborús kockázatot jelent, erre gondoljanak, amikor szavaznak.

Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a TV2-nek. Fotó: Facebook/Orbán Viktor.