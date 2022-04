Egy műtőasztal melletti vitától a házkutatásig

– Ön azért kereste meg a Magyar Nemzet szerkesztőségét, mert korábban a lapban megjelent egy interjú Pataki Gergellyel, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány egyik alapítótagjával, a plasztikai orvoscsapat vezetőjével. Ő arról beszélt, hogy a bangladesi sziámi ikrek műtétjét dokumentáló Szász János rendező megszegte a megállapodásukat, és egymásnak ugrasztotta az orvoscsapat tagjait, amivel lejáratta az alapítványt és az ikrek műtétjéről szóló kommunikációt is.

– Szomorúan olvastam az alapítványról írt cikket a Magyar Nemzetben, amely a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó misszióban részt vevő Szász János rendezőt kritizálja, hamis állításokkal. Az alapítvány nevében nyilatkozó orvos vádjai valótlanok. Korábban a Mandiner is készített vele interjút, azonban később a lap helyesbítette azt, miután kiderült, hogy a sebész több helyen is ferdítette az eseményeket. Szász János elmondta, hogy az interneten közzétett, a műtét körülményeit tisztázó kisfilm cáfolja a hamis vádakat, így ő ezzel válaszol az őt ért támadásokra. Nemrég azonban ismét súlyos hazugságok jelentek meg az alapítvány honlapján, ezért úgy éreztem, most már nem hagyhatom szó nélkül ezeket.

– Kicsit menjünk vissza az időben. Hogyan indult a sziámi iker lányokat szétválasztó bangladesi misszió?

– Először 2017-ben találkoztam az ikrekkel. Amikor először láttam a felvételeken a kislányok közös agyi vénás rendszerét, én is azon a véleményen voltam, mint a külföldi idegsebészek: az ikrek szétválaszthatatlanok. Ugyanis ha az egyik gyereknek odaadjuk a közös vénákat, akkor a másik kislány meghal.

– Mégis elvállalták a műtétet.

– Ez annak köszönhető, hogy elkezdtem mondani magamban a Jézus imát a gyerekekért – mert ez a kisfiam halála óta sokat segít nekem a kreatív tudományos ötletekben – és tíz perc imádkozás után megkaptam a megoldást az Úr Jézustól: „vedd el a vénát mindkettőtől”. Így kezdődött el a tudományos gondolkodás ennek lehetőségeiről. Miután megbizonyosodtam róla, hogy az ötlet működhet, akkor én – mint az alapítvány akkori elnöke – kimondhattam a végszót, miszerint elvállaljuk a műtétet. Döntésem annak függvényében hoztam meg, hogy Hudák István agyi érsebész egy speciális eljárással, katéteres úton le tudja-e zárni a vénákat. Szerencsére a beavatkozás sikeres volt, így elkezdhettük a felkészülést a nagy szétválasztó műtétre. Valálik István idegsebész barátom szintén 2018 végére több mint százórás analízis után igazolta az átmenő közös idegpályák átvághatóságát. Az idegsebészeti felkészülés húsz hónapos ideje alatt több mint háromszáz friss elhunyton gyakoroltunk a beavatkozásra.

– Hogyan állapodtak meg a végső szétválasztó műtét menetéről?

– A bőrtágítás féléves munkáját bravúrosan végezte el a plasztikai csapat, a nagyműtétnél a bőrmetszések és zárások nagyjából kétórás feladata lett volna még az övék, mi, az idegsebészek huszonnégy órában végeztük a koponya, az agy és ereinek szétválasztását, majd a koponya újraépítését.

– Mi okozta a konfliktust, amely miatt később kitört a botrány?

– A koponyák szétfűrészelése után a kivett csont darabokból egy külön asztalon kellett visszaépíteni a két kis koponyatetőt oly módon, hogy legalább hátul fedje az agyat, hogy ne legyen később agyi bevérzés, a hanyatt fekvő helyzet, illetve az egyéb ápolás okozta sorozatos érintési mikrotraumák miatt. Erre a feladatra nagyon sokat gyakorolt Muhari-Papp Sándor Balázs képző- és festőművész, akit én kértem fel erre a feladatra. Húsz éve dolgozunk együtt, és ehhez a műtéthez szükséges illusztrációkat is ő készítette el nekem. A képzőművész legalább ötven friss halotton és 3D modelleken gyakorolt, hogy bármilyen csonttörmelékből össze tudja rakni a koponyatetőt. Így felkészültebb volt, mint bármelyik orvos.

– Mi történt a műtét ezen szakaszában?

– Számomra érthetetlen okból a plasztikai orvoscsoport tagjai – az előzetes tervtől eltérve – a megkérdezésem nélkül kiszorították a műtétből Muhari-Papp Sándor Balázst, és az idegsebészek helyett ők maguk végezték el a koponya újraépítését minden előzetes gyakorlás nélkül. A feladatot sajnos rosszul végezték el. Valószínűleg ennek a következménye az egyik kislány későbbi agyi bevérzése és az ebből következő súlyosan károsodott, definitív állapota. Én nem voltam jelen a műtét előtti vacsora után, amikor a csapat eldöntötte, hogy átveszi az amúgy egyértelműen idegsebészeti részfeladatot, így sokáig nem is tudtam arról, hogy a műtét ezen részét nem idegsebész kollégáim végezték el, ezért beleavatkozni sem tudtam. Később a házkutatás után tudtam meg, hogy mi történt.

– Pataki Gergely arról számolt be korábban lapunknak, hogy a plasztikai csapat hibájáról szóló hírek valótlanok, valamint szerinte az a tény, hogy az ikrek túlélték a műtétet, az már önmagában fantasztikus eredmény és önök ennek sikerkommunikációjáról előre megállapodtak.

– Sikerkommunikáció, amikor a gyerekek még idegsebészeti szempontból életveszélyben vannak? Ez vállalhatatlan! Még a kisebb agyi műtéteknél is alapszabály, hogy addig nem beszélünk sikerről, amíg fel nem ébred a beteg. Erről ráadásul a műtét végén szóban is megállapodtunk, valamint felvételek és a résztvevő kollégáim is igazolják állításomat, hiába tagadja ezeket az alapítvány. Ezenfelül a túl korai sikerkommunikáció miatt az otthoniak már nem imádkoztak a gyerekekért, ami ugyanannyira fontos lett volna, mint a szakmai munka. Az igaz, hogy ha az elmúlt ötven év műtéteit megnézzük, akkor a jelenlegi helyzet is óriási eredmény, mert mindkét gyerek életben van. De az emberi tényezők miatt mégsem tekintem sikeresnek a műtétet. Miután a két késői koponyapótlást elvégeztem, az alapítvány kizárt az ikrek gyógyításából. A szülők és a kinti orvosok nemrég újra segítségemet kérték, de így sajnos nagyon nehéz, hogy az alapítvány eltitkolja előlem a szakmai információkat. A Mária Rádiónak is üzent az alapítvány, hogy ne szervezzen imát a gyermekek gyógyulásáért, úgyhogy a Szűzanya oltalmába ajánlottam a gyermekeket.

– Mit gondol, miért avatkozhatott bele a más kompetenciájú orvoscsapat az idegsebészek munkájába?

– Azt hitték, hogy ezt a látszólag könnyűnek tűnő idegsebészeti feladatot meg tudják csinálni a sebészeti jártasságukkal. Úgy gondolom, ez szakmaiatlan és etikátlan volt, ráadásul megalázták és lelkileg terrorizálták az ebben kulcsfontosságú munkatársamat, Muhari-Papp Sándor Balázst.

– Az alapítvány elsősorban Szász János rendezőt támadja, aki a műtétsorozat egy szakaszát vette filmre.

– Szász Jánost azért támadja az alapítvány, mert a rendező kamerái rögzítették, ahogy a jelenlévő orvosok nem engedték dolgozni a művészt, másrészt azt is, ahogy a műtét végén megegyezik a csapat abban, hogy egyelőre szó sem lehet sikerkommunikációról. Az alapítvány ezért akarja megszerezni ezeket a felvételeket és ezért vonatta vissza a szülők által aláírt beleegyező nyilatkozatot is a felvételek publikálásáról.

– A Szász Jánost ért vádak között szerepel, hogy a rendező nem adott át bizonyos dokumentumokat, amelyek átnyújtásáról szerződésben egyeztek meg az alapítvánnyal.

– Az alapítvány igazságtalanul üldözi Szász Jánost, ugyanis nem volt aláírt szerződés, amelyet a rendező megszeghetett volna. Korábban ugyan kiadott egy nyilatkozatot, amelyben írta, hogy nem adhatja ki másnak a felvételt, de ő ennek eleget is tett. Szász a műtét végén hazautazott, majd jóhiszeműen odaadta a teljes filmanyagot az alapítványnak. Éppen az alapítvány nem hajlandó visszaadni az elkért felvételeket Szásznak.

– A rendező tehát nem adott át illetékteleneknek felvételeket?

– Szász János csak két munkatársának adta oda a képi anyagot, amikor még úgy volt, hogy film készül azokból. Azt hiszem még az anyósa látott belőle részleteket, aki szintén nem adta azokat tovább senkinek.

– Ön szerint miként fajulhatott odáig a helyzet, hogy a rendőrség házkutatást tartott Szász Jánosnál?

– Az alapítványnak van egy nevét nem vállaló, hamis tanúja, aki följelentette Szász Jánost és félrevezette a rendőrséget. Ennek következménye a nyolcórás házkutatás Szász Jánosnál, amely nagyon meggyötörte a családot, beleértve a nyolc- és – az akkor már – 15 éves gyereket.

– Hogyan érintik önt és kollégáit az alapítvány nyilatkozatai a műtétről?

– Felháborítóak. Éppen ezért nem hagyhattam szó nélkül a hazugságokat. A minap kértük, hogy töröljék az idegsebész csapatot az alapítvány honlapjáról. Szász János nem a botrányokról akart filmet csinálni, hanem a gyerekekért folytatott huszonhat órás műtét küzdelmeiről. Hiszem, hogy a gyerekeket az Úr Jézus mentette meg, életükért Mindszenty József bíboros úr közbenjárásával és honfitársaink százezreivel is imádkoztunk. A csoda, hogy életben vannak, minden orvosi beavatkozáson túltesz. Ez az igazi siker. A húsvéti időszakban ez arra emlékeztet engem, ahogy Jézus kereszthalála után minden keserűséget elsöpör a feltámadás.

– Miként tekint ön most az alapítványra?

– A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 2002-ben alakult, szellemi alapítóként vettem részt a megszületésében, amelyhez Teréz anya inspirált. Jogilag végül nem én lettem az alapító, de tizenhat éven át töltöttem be az elnöki posztot. A bangladesi műtét konfliktusai után kiléptem a szervezetből. Bízom benne, hogy egyszer visszatérünk a közösen megkezdett útra, ahogy Jézus belép az utolsó vacsora termébe és azt mondja: békesség nektek. Ennek a békének a megszületéséhez viszont nem lehet letagadni a történteket.

Borítókép: Csókay András (Fotó: Frank Yvette)

Szász János válasza a történtek után

Szász János rendező nem szeretne reagálni az őt ért vádakra, mert a Cselevés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal való vitát méltatlannak érzi. Válaszul az interneten megtalálható Egy test, két lélek című kisfilmet ajánlja mindenki figyelmébe, amelyben a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának körülményeiről beszélget Csókay András idegsebész osztályvezető főorvos és a Honvédkórház idegsebészeti csapata, valamint Valálik István, a Szent János-kórház idegsebésze.