Szijjártó Péter: Magyarország a továbbiakban sem fog fegyvereket szállítani Ukrajnának

„Az energiaellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés. Sokat dolgoztunk a múltban is a diverzifikáción, és így fogunk tenni a jövőben is, de addig is garantálni kell a biztonságos ellátást” – hangsúlyozta.

A miniszter emellett aláhúzta, hogy a kormányzó pártok az április 3-i választáson rekordtámogatást kaptak, a magyar emberek szerinte ezzel világosan kinyilvánították az akaratukat, hogy békében és biztonságban akarnak élni, s azt akarják, hogy Magyarország maradjon ki a szomszédban zajló háborúból.

A kormánynak az a kötelessége, hogy érvényt szerezzen a népakaratnak

– emelte ki, hozzátéve, hogy ennek megfelelően továbbra sem fognak fegyvereket szállítani Ukrajnának, és nem engedik át az ország területén a halált okozó fegyvereket.

Értjük, hogy más országok másként döntenek, mi ezt tiszteletben tartjuk, nem is kommentáljuk, de elvárjuk, hogy a mi döntésünket is tartsák tiszteletben

– mondta.

A találkozón Szijjártó Péter mellett Alexander Schallenberg osztrák, Jan Lipavsky cseh, Ivan Korcok szlovák és Anze Logar szlovén külügyminiszter vett részt.

Borítókép: Szijjártó Péter, Alexander Schallenberg osztrák, Jan Lipavsky cseh, Ivan Korcok szlovák és Anze Logar szlovén külügyminiszterek (Fotó: Facebook)