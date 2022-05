Megbírságolta Karácsony Gergelyt a Nemzeti Választási Bizottság

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) több mint félmillió forint bírságot szabott ki Karácsony Gergelyre, amiért két népszavazás kezdeményezőjeként több mint hatszáz népszavazási aláírásgyűjtő ívet nem juttatott vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI).

Emlékezetes, Karácsony Gergely főpolgármester magánszemélyként két kérdésben – a Fudan Egyetem, valamint az álláskeresési járadék ügyében – kezdeményezett népszavazást tavaly. Az aláírásgyűjtő íveket január 21-én adta le, az NVB pedig az aláírások ellenőrzése után március 9-én állapította meg, hogy mindkét kezdeményezésben összegyűlt a szükséges, legalább kétszázezer érvényes aláírás.

A jogszabály szerint a népszavazás kezdeményezőjének valamennyi aláírásgyűjtő ívet vissza kell juttatnia az NVI-hez, az NVB-nek a vissza nem vitt ívek miatt bírságot kell kiszabnia, ívenként 800 forintot.

Az NVB szerdai ülésén egyhangú döntéssel megállapította, a Fudan Egyetem ügyében az átvett 51 667 aláírásgyűjtő ívből a jogszabályban előírt határidőig 326 ívet nem adott le a népszavazás kezdeményezője, ezért 260 800 forint bírságot szabott ki rá. Az álláskeresési járadék ügyében kezdeményezett népszavazásnál pedig 322 ívet nem vitt vissza a kezdeményező, ezért 257 600 forint bírságot szabtak ki rá.

A DK, az LMP, a Párbeszéd, és az MSZP delegáltjai is részt vettek az ülésen

Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük öt napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától. Az NVB elfogadta a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazások adatairól szóló közleményét is. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a népszavazások eredményének közzététele; a közleményt a testület a honlapján és a Magyar Közlönyben hozza nyilvánosságra. Az április 3-i népszavazás eredményét az NVB április 25-én állapította meg, és az – jogorvoslat hiányában – április 28-án emelkedett jogerőre. Az NVB szerdán már a DK, az LMP, a Párbeszéd és az MSZP delegáltjával kiegészülve tartotta meg ülését. Az NVB-nek hét, az Országgyűlés által választott tagja van, de az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok is küldhetnek megbízottat a testületbe. Az új Országgyűlésben kilenc frakció alakult meg (Fidesz, KDNP, DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Mi Hazánk, Párbeszéd és LMP), de eddig csak a DK, az LMP, a Párbeszéd és az MSZP jelentette be megbízottját. A négy delegált tag a múlt héten letette esküjét, így a szerdai ülésen már részt vehettek.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Mirkó István)