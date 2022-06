Rétvári Bence szerint ez azt jelenti, hogy a baloldal – ahogy kormányzása alatt megszüntette a családi adókedvezményt, csökkentette a gyes időtartamát, tizenötször emelte a rezsi árát és devizahitel-csapdába taszította a lakásvásárló családokat, később pedig a parlamentben a családvédelmi intézkedéseket támadta – most is elvenné a családtámogatásokat, illetve a világszerte elismert magyar védőnői hálózatot is beszántaná.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a baloldal előbb bízná a gyermekeket LMBT-szervezetekre, mint a védőnőkre. A gyermekvédelmi törvényt ugyanis nem szavazták meg, a 107 éves múltra visszatekintő, hungarikumnak számító védőnői szolgálatot, amely Európában egyedülálló módon nyújt segítséget a családok számára, viszont bezáratnák

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

Miként lapunk is megírta, Márki-Zay Péter a védőnői hálózat fejlesztése helyett a teljes szakma megszüntetésének ötletével állt elő a kampány során. A DK-s Arató Gergely, aki a történteknél szintén jelen volt, ekképpen idézte fel Márki-Zay Péter szavait:

Amikor a védőnői hálózat fejlesztéséhez értünk, Márki-Zay azt mondta, hogy azt nem fejleszteni, hanem leépíteni kell, mert ez egy haszontalan hungarikum – szó szerint ezt mondta –, szerinte középosztálybeli családok anyukái kávézgatnak a sok pénzért fizetett védőnőkkel, ezért ennek semmi értelme.

A hódmezővásárhelyi polgármester kijelentéseire válaszul a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége tegnap közleményt adott ki, amelyben részletesen bemutatták a védőnők tevékenységét és szerepét a kismamák és az édesanyák életében, valamint felszólították Márki-Zayt, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a munkájukat hivatástudattal végző védőnőktől. A bukott miniszterelnök-jelölt ugyanakkor a közösségi oldalán cáfolta Arató Gergely szavait, továbbá hangsúlyozta, hogy ő nemhogy megszüntetni, hanem fejleszteni akarta a védőnői hálózatot.