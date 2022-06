Kezdetben derült idő várható, majd a déli óráktól kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarja a napsütést. Főleg az Északi-középhegység térségében fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik a délkeleti, déli szél. Zivatarok mentén is lehet átmeneti szélerősödés – írja a Met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű. Késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: Met.hu

A Dunántúl fölé vastagabb felhők sodródhatnak be, amelyekből ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Másutt gyengén felhős vagy derült lesz az ég. A légmozgás jobbára mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű. A hidegre hajlamos részeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a hőség, igazi strandidő várható. A kánikula okozhat egészségügyi problémákat. A tartós hőség leginkább az időseket, és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. Fejfájás, koncentrációs zavar, fáradékonyság jelentkezhet – írja a Köpönyeg.

A hőhullám az időseket és szívbetegeket igencsak megterheli ebben az időben, náluk vérnyomás-ingadozás, mellkasi panasz alakulhat ki, valamint a kiszáradás veszélye is fennállhat. A délutáni órákban a legjobb, ha egyáltalán nem merészkednek ki a szabadba, és inkább árnyékos, hűvös helyen töltik ezt az időszakot. Figyeljenek nagyon a megfelelő folyadék-és sóbevitelre, továbbá az erős UV-sugárzás miatt ajánlott gondoskodni a megfelelő védelemről.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Flickr)