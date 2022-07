A magyarságtudatot erősítik

A bajai Szent László Általános Művelődési Központ a nyári szünidőben is gyerekzsivajtól hangos. A különböző termekben a kézműves-foglalkozásokon van, aki magyar zászlót készít, mások fonni tanulnak, többen pedig az aulában pingpongoznak. A mintegy ötven diák Gombosról, Bácskertesről, Zomborból, Bezdánból, Kuláról, Nemesmiliticsről és Bácsgyulafalváról érkezett.

Fotó: Bachpekarymate

Évről évre visszatérnek

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Máriával – aki azóta már a felesége – 2002-ben még egyetemistaként vett részt a Rákóczi Szövetség programjainak és első táborának szervezésében. Lányaik kicsi koruktól kezdve elkísérik őket, a nagyobbak pedig már a foglalkozások lebonyolításában is segítenek.

Már annak idején is több, elsősorban felvidéki és kárpátaljai fiatalokat megszólító tábora volt a szövetségnek, amelyek egy-egy régióra fókuszáltak. Innen indultunk el, és a Nyugat-Bácskára koncentrálva is szerveztünk tábort, amely azóta is a Zombor környéki magyarságot fogja össze úgy, hogy az ottani települések magyar tanítási nyelvű iskoláinak diákjait hívjuk meg Bajára. Nekik ilyenkor kinyílik a világ, mert van olyan osztály, ahol csak három-négy gyerek tanul, és van, aki még sosem járt Magyarországon – meséli az államtitkár.

Az anyanyelvi táborban a kicsiknek a magyar nyelvet fejlesztő feladatokat adnak a tanítók, és minden évben feldolgoznak egy történetet vagy egy mesét, amit az utolsó este mint egy színdarabot adnak elő. Ez a nyelvi készségek mellett fejleszti a csoportmunkát is. Néptáncoktatáson is részt vehetnek a táborozók, de íjászkodhatnak, felfedezhetik Baja városának szépségeit, és a közeli Sugovicában is megmártózhatnak a nagy melegben.

Nagyon jól érezzük magunkat, mert mindennap van valamilyen program. A kedvencem a „kincskeresés” volt, amihez kaptunk egy térképet, a végén pedig elvittek bennünket fagyizni – meséli Emina, akitől rögtön át is veszi a szót Olivér. – Voltunk városnézésen és a planetáriumban, de találkozhatunk olyan ismerősökkel is, akiket már rég nem láttunk, és sok új barátot is szerezhetünk – mondja. Dávid és Dániel már kevésbé beszédesek, de abban egyetértenek, hogy a tánctanulás is nagyon jó volt, főleg, amikor a csárdás lépéseit tanulták. Emellett nagyon szeretnek játszani a kosár- és a focipályán is.

Fotó: Bachpekarymate

Ugródeszka

A szervezők nagy hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra is, elsők között itt lépett fel nagyobb közösség előtt Csizmadia Anna, aki 2012-ben megnyerte a Fölszállott a páva című tehetségkutató versenyt. A gyerekek most egy Trisztán nevű fiúról beszélnek nagy lelkesedéssel, aki elkápráztatta őket a hangjával.

A táborban mindenkiről készült fénykép. Ezeket levetítjük, és a csoportok tagjainak meg kell mondaniuk, ki van a fotón és honnan érkezett. Ebből kiderül, mennyire ismerték meg egymást a különböző településekről érkező gyerekek. Hogy ez minél jobban sikerüljön, még a tábor elején sorsolással választjuk ki a csoporttagokat – tájékoztat Mária.

A tábor arra is lehetőséget ad, hogy a gyerekek önállósodjanak, tudjanak türelmesen együtt dolgozni, vagy megtanuljanak rendet rakni a szobájukban, ezért a nevelők minden évben kihirdetik, melyik volt a legszebb szoba.

Nemcsak gyereket oktatok, nevelek, hanem leendő szülőket is. Ezért fontos az anyanyelv ápolása, a színjátszás, a kézügyesség fejlesztése mellett az, hogy itt olyan kapcsolatok és barátságok szövődnek a gyerekek között, amik megmaradnak. Azért hasznos ez a tábor, mert azok a diákok, akik valamiért gátlásosak, ki tudnak nyílni, a pedagógusok pedig tapasztalatot cserélhetnek egymással – jelenti ki Marianna, aki Bácskertesen dolgozik tanítóként, és tizenhetedik alkalommal vesz részt a szervezésben.

Második generáció

Az ebéd és a strandolás után az esti fellépés lázában égő gyerekek főpróbát tartanak.

Korábban egy-egy adott emlékhez kapcsolódóan választottunk témát a színdarabokhoz, idén viszont három magyar népmesét dolgoztunk fel azért, hogy ezzel is erősítsük a gyerekek magyarságtudatát – meséli Tünde, aki jelenleg három kisgyerekét neveli, de matematikát és informatikát tanít a sükösdi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolában. A táborba édesanyja hívta hat évvel ezelőtt, azóta évről évre visszatér ő is.

A hagyományoknak megfelelően utolsó este bajai halászlé készül, amit mindenki szeret, így a táborozók is örömmel falatoznak. Ilyenkor persze az előadás után a gyerekdiszkó sem maradhat el, amit a fiúk és a lányok is nagyon várnak. Tábor pedig lesz jövőre is, hiszen a Rákóczi Szövetség kezdeményezése nemcsak az erdélyi, a kárpátaljai és a felvidéki fiatalok körében népszerű – akik Sátoraljaújhelyen táborozhatnak –, hanem a vajdaságiak között is, és idén már olyanok is érkeztek Bajára, akiknek korábban a szülei is itt táboroztak.

Borítókép: A táborozó gyerekek (Fotó: Bach Máté)