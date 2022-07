A Momentum szerint nem a háború miatt van ekkora infláció

Forintválság, két számjegyű infláció és súlyos megélhetési válság tombol az országban – magyarázta mai napirend előtti felszólalásában Bedő Dávid. A Momentum képviselője azt próbálta bizonygatni szónoklatában, hogy egyes kormánytagok nyilatkozatai egymásnak mondanak ellent.

Bedő szerint kormányzati káosz van, és jelezte, hogy

nem fogadja el a kormány azon álláspontját sem, amely szerint háborús infláció van, hiszen az áremelkedések már a fegyveres konfliktus kitörése előtt elkezdődtek.

– A káoszkormány kinyírja a katát – tért rá az aktualitásra felszólalásában Bedő Dávid. A momentumos politikus szerint gyakorlatilag megszűnik a kata. Felhívta a figyelmet arra, hogy Parragh László iparkamarai elnök szerint kissé erős lett az adónem módosításáról szóló előterjesztés.

Bedő szerint a kormánypártok a középosztály létét fenyegetik, őket támadják a kata átalakításával.

– Az egyetlen megoldás a törvény visszavonása – jelezte zárásként Bedő Dávid.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában rámutatott: világos összehasonlítási alap áll rendelkezésünkre, a mostani válsághelyzetet érdemes összevetni a 14 évvel ezelőtti, 2008-as válsággal. Most 7 százalékkal növekedett a gazdaság, 2008-ban ennyivel csökkent. Most béremelések vannak, akkor bércsökkenés volt. A munkanélküliség most 4 százalékos, akkoriban 12 százalékos volt. Dömötör Csaba szerint a bérek növekménye jelenleg fölötte van még a háborús inflációnak is.

Az államtitkár jelezte; érti, hogy a Momentum miért próbálja tagadni, hogy háborús infláció van, és azt sem tartja meglepőnek, hogy ellenzékből minden rosszért a kormányt hibáztatják, de azt kérte tőlük, hogy azt ne állítsák, hogy csak Magyarország néz szembe gazdasági kihívásokkal.

A kormánypárti politikus néhány európai példával szemléltette, hogy milyen energiaválság van kibontakozóban Nyugat-Európában.

– Súlyosan korlátozni kell az életet nyugaton, ennek oka a háború, és az elhibázott brüsszeli szankciós politika

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

A katával kapcsolatos aggodalmakra válaszul az államtitkár jelezte, hogy a baloldal választási programjában szerepelt adóemelés, és a családi adókedvezmény elvonása.

Borítókép: Bedő Dávid Facebook-oldala