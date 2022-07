A rezsicsökkentés kompenzációján dolgozik a kormány

Egyeztettünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökével is a magyar családok érdekében

– jelentette be közösségi oldalán péntek reggel Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos megosztotta Kardosné Gyurkó Katalin posztját, amelyben a NOE elnöke köszönetét fejezte ki, amiért a kormánybiztos soron kívül fogadta, és a rezsicsökkentés fenntartásáért létrehozott munkacsoportban a nagycsaládosok által adott visszajelzéseket összefoglalhatta, felvázolhatta javaslataikat.

Kardosné Gyurkó Katalin korábban már beszámolt arról, hogy néhány óra alatt több mint háromszáz visszajelzés érkezett a nagycsaládosoktól a rezsicsökkentés változásával kapcsolatban.

Németh Szilárd a Hír TV Napi aktuális című műsorában csütörtökön arról beszélt, dolgoznak valamiféle kompenzáción.

Leszögezte, a Fidesz mindig is a rezsicsökkentés pártján állt, és a rezsicsökkentéssel eddig is, és ezentúl is megvédik a családokat. „Mindenkin segíteni szeretnénk” – hangoztatta. Közölte, ő maga dolgozik ezen, azokkal, akik összefogják az érintett társadalmi csoportokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)