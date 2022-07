Az Alapjogokért Központ üdvözli, hogy Orbán Viktor is felszólal a dallasi CPAC-en

De mi is az a CPAC? A Conservative Political Action Conference a legnagyobb amerikai konzervatív seregszemle, melyet 1974 óta rendeznek meg, és sok ezren látogatják minden évben. Az évente többször is jelentkező dzsemborin valamennyi aktuálisan hivatalban lévő republikánus elnök – Ronald Reagantől Donald Trumpig – felszólalt. A világnézeti, politikai és gazdasági kérdésekkel is foglalkozó dzsembori jobboldali politikusok, intézetek, agytrösztök, mozgalmak és aktivisták részvételével az Egyesült Államokban és ma már a világ több országában, például Brazíliában, Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában is jelen van. Európában először Magyarország adott otthont CPAC-nek, idén májusban az Alapjogokért Központ az Amerikai Konzervatív Unió szervezésében, több mint 1500 hazai és 200 külföldi vendéggel – a CPAC Hungary mottója az „Isten, haza, család” volt.