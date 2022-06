A magyar jobboldal sikerreceptje eljutott Dél-Amerikába is

Immár negyedszer látogatott Brazíliába a világ legnagyobb politikai és közéleti rendezvénye, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (Conservative Political Action Conference – CPAC). A CPAC Brasil megrendezésére nem sokkal azután került sor, hogy véget ért a kirobbanóan sikeres CPAC Hungary. A világ kiemelkedő konzervatív politikusait, gondolkodóit és véleményvezéreit Budapesten felsorakoztató konferencia főszónoka Orbán Viktor volt, aki az alkalmat megragadva és a nemzetközi érdeklődést kihasználva a jobboldal sikerének tizenkét pontból álló, egyedi magyar receptjét osztotta meg az esemény követőivel.

A beszéd híre azóta bejárta a világsajtót, és eljutott Sao Paulóba is. Míg a baloldali lapok mély felháborodással adták közzé, hogy a magyar miniszterelnök többek között arra buzdítja a világ konzervatívjait: játszanak a saját szabályaik szerint és ne törődjenek a baloldalról érkező kritikákkal, addig a jobboldali politikusok és gondolkodók nagy örömmel fogadták Orbán Viktor javaslatait, annál is inkább, mert a magyar konzervatívok nemzetközi szinten is rendkívüli sikereket értek el az utóbbi tizenkét évben.

Különösen fontos ez a brazil konzervatívok számára, hiszen a legnagyobb latin-amerikai országra idén ősszel igen kiélezett választások várnak.

A hivatalban lévő Jair Bolsonaro elnök kihívója az a szélsőbaloldali Lula da Silva, akit joggal nevezhetünk akár Brazília Gyurcsány Ferencének is. Így nem meglepő, hogy az elnök fia, és a kongresszus legnagyobb szavazatarányával megválasztott tagja, Eduardo Bolsonaro Orbán Viktor tizenkét pontjával készült a brazíliai CPAC-re. A karizmatikus fiatal politikus úgy vélte, hogy a magyar recept Brazíliában is alkalmazható, és arra bátorította a kongresszus résztvevőit, hogy merítsenek a magyar tapasztalatokból, és fogadják meg a miniszterelnök tanácsait. Mint Bolsonaro megjegyezte:

nem véletlenül Magyarország adott otthont az első európai CPAC-nek.

A rendezvényen a dél-amerikai konzervatív mozgalom több kiemelkedő politikusa és gondolkodója is megjelent. Európát azonban egyedül hazánk képviselte, a CPAC Hungaryt szervező Alapjogokért Központ nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója, Farkas Vajk személyében – számolt be róla a Mandiner.

Borítókép: Farkas Vajk felszólalása a brazíliai CPAC-en (Fotó: Alapjogokért Központ)