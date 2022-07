„Dávid fizessen meg minden elcsalt fillért!” – Németh Sándor üzent Fekete Dávidnak

Az erős hit sokat érhet a rácsok mögött Fekete Dávid ugyan most még szabadlábon várja az ítéletet, de ha a bíróság helybenhagyja az ügyészség kérését, akár 15 évre is be kell majd költöznie valamelyik büntetésvégrehajtási intézetbe. Nos, éppen ebben hozhat könnyítést, ha az énekes megfogja, és többé le sem teszi a Bibliát. A hazai börtönökben ugyanis van egy úgynevezett APAC-részleg, ami a büntetés-végrehajtási rendszeren belüli keresztény közösséget jelent. Ide kerülhetnek azok a fogvatartottak, akik folyamatosan szeretnék gyakorolni a hitüket. Ezek a részlegek komoly kedvezményekkel várják az istenfélő rabokat. Külön foglalkoztatójuk van, szabadon díszíthetik életterüket, növényeket nevelhetnek, és nem utolsósorban nincs túl nagy tömeg sem, hiszen szűkre szabott létszámmal és maximum kétfős cellákkal üzemelnek. Ez derül ki a büntetés-végrehajtás weboldalára feltöltött tájékoztató videóból.