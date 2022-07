Gulyás Gergely: a megmaradáshoz meg kell őrizni a templomainkat

– A megmaradáshoz, ha közösségként és nemzetként túl akarjuk élni az előttünk álló időket, ha gyarapodó országot akarunk építeni, meg kell őrizni templomainkat és az azokat benépesítő közösségeket – fogalmazott Gulyás Gergely szombaton Kenderesen, a helyi református templom és parókia felújításáért tartott ünnepi hálaadó istentisztelet alkalmából. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az igehirdetés után arról beszélt, hogy Magyarország története a szövetségkötések története: a hét vezér és a hét törzs között, a magyarok és kunok, valamint mindazok között, akik a hazájuknak választották ezt a földdarabot.

– Szövetségkötés a megmaradásért, egy békében és szabadságban élő országért

– hangsúlyozta a tárcavezető, aki szólt arról is, hogy a gyülekezet építéséhez nagy segítség, ha építhetünk templomot is, továbbá kiemelte, hogy Szent István király is így alapította meg a magyar államot.

Emellett Gulyás Gergely felidézte, hogy a hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc után, az alkalmas és a szükséges időben, minden nemzedék hozzátette a maga erejét a kenderesi református templom falainak felépítéséhez; mindazok, akik felelősséget vállaltak Kenderesért és ezért a templomért és közösségéért. Sokszor és sokan tettek azért, hogy a templom túlélje az idők viszontagságait.

– Ez alól egyetlen korszak volt kivétel, a kommunizmus időszaka, amikor hatalmas nyomás alá került a gyülekezet

– rögzítette a miniszter. Kiemelte: a templom és a parókia a magyar állam több mint 430 millió forintos támogatásával újult meg.

– Birodalmak, hódítók jöttek és mentek a Kárpát-medencében, világpolitikai küzdelmeket kellett elszenvedni. Annyiszor elveszett, majd újra lábra állt a magyar szabadság ügye, de a magyar nemzet, a közösségeit összefűző erős szövetségek miatt mindig képes volt a megmaradásra. Ilyen, közösséget összefűző erős kötelék a kenderesi templom – húzta alá Gulyás Gergely.

– Háború van keleten, amely borzalmai égbe kiáltanak, nyugaton –II. János Pál pápa szavaival – a „halál kultúrájának” egyre több támogatója van, mondhatni több mint valaha volt. Nemcsak a hitet akarják zárójelbe tenni, de vele mindazt, amelyre Európa egykor felépült

– jelentette ki a Miniszterelökséget vezető miniszter. Mint mondta, ha meg akarunk maradni, ha közösségként és nemzetként túl akarjuk élni az előttünk álló időket, ha gyarapodó országot akarunk építeni, meg kell őrizni templomainkat és az azokat benépesítő közösségeinket.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Teknős Miklós)