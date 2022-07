Nézőpont: Válságálló a Fidesz előnye

Továbbra is tapintható a választás óta jellemző ellenzékváltó-hangulat, amit az is erősít, hogy négy ellenzéki párt ma nem jutna be önállóan a parlamentbe. A Jobbik négy, az LMP, az MSZP és a Párbeszéd pedig egy százalékon áll a Nézőpont Intézet szerint.

A július 11. és 13. között készült, a kataszabályokat módosító törvényjavaslat benyújtásának napján kezdődő és elfogadását követő napon végződő kutatás eredményeiből egyértelmű: a kormánypártok továbbra is élvezik a magyar választók többségének bizalmát. Nem történt jelentős változás sem a kormánypárti, sem az ellenzéki erők támogatottságában, tehát az utóbbi napok néhány ezer fős fővárosi tüntetései nem a pártpreferenciák átalakulásának a tünetei.

Az április 3-án szerzett egyértelmű felhatalmazás és az azóta is töretlen támogatottság biztosítja a kormány cselekvőképességét a háborús infláció és az energia-veszélyhelyzet jelenlegi nehézségei között is.