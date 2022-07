Rétvári Bence: A Jobbik új elnöke támogatja a migránskvótát

– Napi téma a határvédelem és az önálló határőrség, ennek a Jobbik nagyon örül – állította mai napirend előtti hozzászólásában a párt szónoka. Sas Zoltán a parlamentben kijelentette: a határvédelem közös nemzeti ügy, amit kiemelten fontos feladatnak tekint.

Azt is mondta, hogy az ellenzékben is vannak hazafiak, akiknek fontos a bevándorlás megfékezése, és a határ védelme.

Várják a javaslatot, amit Pintér Sándor belügyminiszter készít elő, és amennyiben önálló törvényjavaslat lesz, és szakmailag is megfelel a Jobbiknak, támogatni fogják – ígérte a rendőrség kötelékein belül felállítandó önálló határőrséggel kapcsolatban Sas Zoltán.

A jobbikos politikus többpárti egyeztetést is szeretne, amin ők is hozzászólnának a témához, és megtennék javaslataikat. Sas Zoltán szerint a határbiztonsággal kapcsolatban kettősségek vannak. Ez alatt azt érti, hogy nemcsak katonák, hanem rendőrök is részt vesznek a magyar határ védelmében, holott fegyveres összecsapásokra is lehet számítani.

– Akik Európa határait védik, kapjanak európai béreket – kérte még a határrendészettel kapcsolatosan Sas Zoltán.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában rámutatott, hogy a baloldal már a kezdetektől fogva támadta a határkerítést. Annak ellenére tették ezt, hogy 2015-ben, amikor az első nagyobb migrációs hullám elindult, még nem lehetett tudni, mi várható. – Mára kiderült, hogy a migráció nem áll meg, ismét egyre többen próbálják meg illegálisan átlépni a határt – magyarázta Rétvári Bence.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy ennek ellenére a Jobbik korábbi elnöke, Vona Gábor is támadta a kerítést, amiről azt mondta, hogy hatalmas bukás, és alkalmatlan a határ védelmére.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frissen megválasztott elnöke pedig azt mondta a migrációs válság kapcsán, hogy menedékjogot kell adni az illegális migránsoknak is, mi több, az EP-képviselő a migránskvóta ötletét is támogatta, bevándorláspárti véleményen van.

– A Jobbik képviselője bajban van, mert ellentmond a saját elnökének – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.

Tudják önök egyáltalán, hogy mit akarnak? Van olyan egymás utáni két nap, amikor ugyanazt mondják?

– szegezte a kérdéseket a jobbikosoknak, akik a hétvégén elnöknek választották Gyöngyösi Mártont.

Fotó: Mirkó István

A Jobbik újdonsült elnökéről elmondta, hogy jelenleg a parlamentben ülő baloldali politikusok is biztosították arról a közvéleményt, hogy nem vállalnak vele közösséget.

Szabó Tímea (Párbeszéd) például azt mondta, hogy nem méltó arra, hogy képviselő legyen, Vadai Ágnes (DK) pedig a Jobbik feloszlatását kérte Gyöngyösi miatt. Gyurcsány Ferenc (DK) úgy nyilatkozott, hogy nácikkal nem lehet kiegyezni, nem szabad elfelejteni a Gyöngyösi által felvetett zsidólistázást.