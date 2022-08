Gulyás Gergely: A teljes baloldal identitásválsággal küzd

– A Momentum és a teljes baloldal identitásválsággal küzd. Önmagukat semmilyen módon nem tudják meghatározni, és számtalan döntéshez való hozzáállásuk, a nemzeti érdekképviselet nehézségei is ebből származnak – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tranzit közéleti évadnyitó és gondolatexpón Tihanyban Gelencsér Ferenccel a Momentum elnökével folytatott vitán, szombaton.

A fizetések emelése nem jobb- vagy baloldali kérdés (Fotó: HírTV)

Gelencsér Ferenc a rendőrök fizetésemelését követelte, amelyre Gulyás Gergely úgy reagált: ez nem bal- vagy jobboldali kérdés. Mindenki azt szeretné, hogy a fizetések emelkedjenek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az ellenzék egyik legnagyobb hibája, hogy hajlik a valóságtagadásra.

A Momentum elnöke nem üdvözölte a kormány döntését

– Ne feledjük el, hogy a minimálbér most több, mint az utolsó baloldali kormányzásnál az átlagbér volt. Ma már eljutottunk oda, hogy a bruttó átlagbér 500 ezer forint felett van. Még mindig van hova fejlődni, de az biztos, hogy az elmúlt évtized volt a rendszerváltás óta a legeredményesebb évtized.

A rendőrökről, rendvédelmi szervekről van szó, a bűncselekmények száma ugrásszerűen visszaesett 2010 óta, ezért is döntött a kormány arról, hogy a rendőrök fizetésemelést kapnak

– mondta Gulyás, megjegyezve hogy a Momentum elnöke elfelejtette üdvözölni a kormány ezen döntését. Hozzátette: jelentős béremelés lesz már most, szeptember elsejétől a rendvédelmi szerveknél, utána pedig 2024. január elsejétől is. Mint mondta, ezek együttes mértéke az 50 százalékot is meghaladja majd. Gelencsér Ferenc ezt követően a pedagógusok béremeléséről kérdezte Gulyást, aki elmondta, még ebben a jelentős válsághelyzetben is a pedagógusok béremelésén dolgoznak.

Túlbecsült képességek

– A kormány vállalja, hogy 2027-ig a pedagógus-átlagbérek elérik a diplomásátlagbérek 80 százalékát. Ez a legvisszafogottabb előrejelzések szerint is egymillió forintos diplomásátlagbér esetén 800 ezer forintot jelent majd – mondta Gulyás. A miniszter kifejtette, ebben a helyzetben nem mondhatunk le európai uniós pénzekről. Hozzátette, éppen a Momentum EP-képviselői tesznek azért, hogy ne legyen elegendő forrás pedagógusi, és egészségügyi dolgozói béremelésre.

Gelencsér Ferenc szerint Gulyás Gergely túlbecsüli a Momentum politikusainak képességét Fotó: Hír TV

Gelencsér Ferenc úgy vélekedett, a miniszter túlbecsüli a Momentum politikusainak képességét. A politikus ezt követően azt mondta, a kormány mindent a nemzeti szuverenitásból eredeztet, és most arra a Brüsszelre vár, amelyet 12 éve támad. „Ez nevetséges” – fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy az ellenzék mit tenne, jelezte: évek óta azt mondják, ki kell egyezni az Európai Unióval.

Nem várunk semmilyen segítséget, vannak források, amelyek megilletik Magyarországot

– válaszolt Gulyás Gergely. A Momentum elnöke jelezte: 2010-ben még ő is a Fideszre szavazott, de a nagyobbik kormánypárt szerinte kisajátítja a nemzet fogalmát. A tárcavezető válaszul feltette a kérdést: lehet ellenzékben a haza? Mindannyian a nemzet részei vagyunk, még akkor is, ha az ellenzék egyes tagjai időről időre sokat tesznek azért, hogy ezt megkérdőjelezzék – jegyezte meg.

A kormány 300 ezer forint támogatást nyújt

Gulyás Gergely az energiaellátás biztosítására vonatkozó felvetésre elmondta: az állam rögzített árakon vásárol, áprilisig 21 dollár körül kellett fizetni a kőolajért, a gáz ára is rögzített volt, s tizede a mostaninak.

Amióta az unió az energetika területére kiterjesztette a szankciókat, az árak növekedésnek indultak

– mutatott rá, hozzátéve: „ez alapvető hiba volt”. Azzal nem vádolható a kormány, hogy a rotterdami tőzsdén meghatározott árakhoz köze lenne, a pénteki gáz- és áramárakat nézve és a rezsicsökkentést figyelembe véve azt látják: 330 ezer forint felett van az az összeg, amibe piaci áron kerülne az áram és gáz. Ehhez képest el tudják érni, hogy a kettőért 25 ezer forintot kell fizetni, azaz 300 ezer forint támogatást tud adni havonta minden háztartásnak – jelezte a miniszter.

A kormány és a Vodafone

Gelencsér Ferenc szóvá tette, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben döntöttek a Vodafone-ban való részesedés megvásárlásáról. Gulyás Gergely azt mondta, semmi köze egymáshoz a két kérdésnek.

Azt kell mérlegelni, jó befektetés-e vagy sem, és helyes-e a cél, hogy a bankszektorban, az energetikában és a média területén legalább 50 százalék legyen magyar tulajdon. Nyereséges vállalatról van szó, a profitból később akár a pedagógusbérekre is lehet fordítani.

– mondta.

Gulyás ezt követően programmódosítást javasolt a Momentumnak, ugyanis annak programjában több területen is adóemelés szerepel. Gelencsér Ferenc azt mondta: minden egyes adóemelés beépül az árakba és ez realizálódik az élelmiszereknél is. Az a megoldás, hogy nem kell adót emelni. A párt legutóbbi programja 2018-as, felül kell vizsgálni minden olyan programot, ami négy évnél idősebb – reagált.

A paksi atomerőmű fontos, az atomenergia jó, az nem jó, hogy oroszok építik az erőművet, orosz hitelből

– jegyezte meg egy másik felvetésre. Gulyás Gergely jelezte: szívesen lecserélik az orosz hitelt, ha az Európai Bizottság részéről van nyitottság. Az első két paksi blokk is orosz technológiával épült, lehet mást választani, de akkor tízéves csúszás lesz. Az áramellátást azért tudják garantálni ma, mert Paks van – szögezte le.

A vitát itt megtekintheti:

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Hír TV)